Mercedes SL 63 AMG: la versione di Mansory

La Mercedes ha recentemente proposto l'ultima generazione della sua scoperta di lunga tradizione, la SL, che è subito divenuta oggetto d'attenzione da parte delle aziende dedite all'elaborazione di modelli esclusivi. Mansory ne propone una propria interpretazione, in base al suo stile, come si evince dalle forme profondamente riviste.



Nello specifico, spicca nella zona anteriore un paraurti reinterpretato in chiave sportiva con forme più complesse ed uno splitter di grandi dimensioni.

Scompare anche la stella al centro della calandra sostituita dal logo Mansory, ed anche il cofano anteriore è stato oggetto di rivisitazione profonda.

I cerchi sono da 22 pollici, sia all'anteriore che al posteriore, con pinze freno dorate che fanno pandant con gli elementi sulle aperture nei passaruota, e nelle appendici aerodinamiche.

Dietro l'estrattore ha forme più complesse ed integra i quattro terminali di scarico, mentre l'abitacolo gioca con il contrasto offerto dalla selleria candida. Non mancano particolari realizzati in fibra di carbonio sia nel corpo vettura che per gli interni.

Sotto pelle, il V8 4.0 biturbo raggiunge, rispettivamente, i 720 CV e gli 850 CV, in base al livello di elaborazione prescelto tra i due proposti da Mansory.

Nella variante più potente la SL 63 AMG di Mansory scatta da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e tocca i 332 km/h.