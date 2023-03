Sesta generazione Renault Espace, sarà lungo 4,72 metri

La prossima generazione della monovolume Renault Espace sarà in realtà una versione allungata ed euquipaggiabile con 3 fiie di sedili dell'attuale suv Austral. Lo conferma una fuga di immagini, così come compaiono sul libretto uso e manutenzione di questo nuovo modello.

Come si nota dai disegni quotati questa sesta generazione di Espace sarà lunga 4,72 m cioè 14 cm in meno rispetto al modello Espace attuale ma è anche 21 cm in più rispetto all'Austral.

Un allungamento, si legge sul magazine francese L'Automobile che ha diffuso le immagin, che non è ottenuto esclusivamente sul passo - portato a 2,74 m cioè 7 cm in più rispetto all'Austral - ma anche intervenendo sullo sbalzo posteriore che guadagna 14 cm, sufficienti per dare spazio a gli occupanti della terza fila.

Nessuna fuga di notizie, invece, sulle differenze meccaniche con Austral. Per soddisfare la curiosità bisognerà attendere il 28 marzo, giorno del reveal della sesta generazione di Renault Espace.