Mercedes-Benz Gla si rinnova e punta verso l'alto

Equipaggiamento di serie ancora più completo e numerose innovazioni per la nuova Mercedes-Benz Gla che torna in scena in versione aggiornata. Per uno dei modelli di maggior successo della casa della stella, è tempo di mostrarsi con nuova griglia del radiatore, con lamelle verticali e pinna orizzontale, così come il cofano che ne sottolinea la sportività e il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione anti incastro che invece punta all'indole off-road del modello.

Il design della nuova Gla è stato rivisto anche attraverso la nuova firma luminosa dei fari anteriori, Led High Performance di serie, e delle luci posteriori a Led. Sul fronte estetico, Mercedes-Benz ha anche ampliato la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell'allestimento d'ingresso, la nuova Gla monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide, ma sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

All'interno, uno dei punti di forza della rinnovata Gla è il doppio schermo indipendente, che fa mostra di sé nel contesto di un abitacolo notevolmente rinnovato. Come optional sono disponibili anche due schermi panoramici da 10,25 pollici. Di serie, il volante dell'attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica Artico. Per la prima volta, invece, è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la Amg Line.

Mercedes-Benz ha poi aggiornato in modo significativo l'equipaggiamento di serie della Gla e ha adattato la logica dell'offerta ai desideri specifici dei clienti. Ad esempio, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a Led, l'equipaggiamento di base comprende già l'Highbeam Assist, la telecamera di backup e il pacchetto Usb.

A partire dalla variante di allestimento Progressive, c'è anche il pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti. Altri equipaggiamenti funzionali vengono raggruppati in pacchetti.

All'avanguardia anche la tecnologia, perché la nuova Gla è ora dotata anche dell'ultima generazione di Mbux, con stili di visualizzazione di nuova concezione, ovvero Classic, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, Sporty, che si distingue per il contagiri dinamico e Discreet che riduce i display ai contenuti essenziali.

Per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, i motori a benzina della nuova Gla sono tutti elettrificati. La gamma comprende unità a quattro cilindri con cambio a doppia frizione Dct a sette o otto rapporti come equipaggiamento standard. I mild hybrid sono dotati di un'alimentazione supplementare a 48 volt per il generatore di avviamento a cinghia.

La trazione ibrida plug-in ulteriormente sviluppata della Gla 250 e ottiene soprattutto un aumento delle prestazioni. Il maggiore contenuto di energia utilizzabile della batteria ad alto voltaggio migliorata porta anche a una maggiore autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è aumentata di 5 kW, passando a 80 kW, mentre la potenza del sistema rimane invariata.

Il motore diesel a quattro cilindri da 2,0 litri, anch'esso presente in gamma, è disponibile in tre livelli di potenza e coppia. Le sue caratteristiche includono la sovralimentazione a singolo stadio con turbina a geometria variabile.