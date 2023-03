Audi, in arrivo Q6 e-Tron e nuovo suv elettrico entry level

Ci sono diversi importanti nuovi modelli nel futuro di Audi, a cominciare dal primo suv basato sulla piattaforma Premium Electric (Ppe) e un inedito modello entry level (naturalmente in ambito premium) posizionato sotto il Q4 e-Tron. Lo ha confermato lo stesso ceo di Audi AG Markus Duesmann in occasione della conferenza annuale sui risultati del Gruppo.



"Siamo prossimi alla più grande iniziativa di prodotto della nostra storia - ha detto Duesmann - Entro il 2025, avremo lanciato circa 20 nuovi modelli, più di una decina dei quali saranno completamente elettrici".

"Abbiamo impostato la rotta per diventare elettrici al 100% ed entro il 2027, cerchiamo di offrire un veicolo completamente elettrico in ogni segmento principale. Di recente abbiamo deciso di lanciare anche un ulteriore modello elettrico entry-level sotto l'Audi Q4 e-tron".

Duesmann ha anche sottolineato nel suo intervento dagli studi televisivi della sede del Gruppo che "la prossima gamma Audi Q6 e-Tron sarà la prima basata sulla nuova piattaforma Premium Electric. E con esso - alludendo al fatto che l'architettura Ppe è stata sviluppata in azienda seppure in collaborazione con Porsche e alla produzione in loco delle batterie - la mobilità elettrica arriva per la prima volta da Ingolstadt".

Proprio per l'importanza di questa novità, che prevede la tecnologia elettrica a 800 Volt e la possibilità di utilizzare sistemi di ricarica fino a 350 kW, Audi ha attivato per Q6 e-Tron un programma di collaudi e di verifiche ancora più severo.

Audi sta testando il prototipo Q6 e-Tron nel Nord Europa con rigide misure di sicurezza. L'attenzione è dedicata al suo impianto elettrico a 800 Volt, ai potenti ed efficienti motori elettrici, all'innovativo sistema di gestione della batteria e della carica e all'architettura elettronica di nuova concezione.

Seppure ancora a livello prototipale Q6 e-Tron rappresenta il prossimo grande passo nell'elettrificazione e nella digitalizzazione della gamma Audi. La prossima serie Q6 e-Tron, che sarà proposta con varianti di carrozzeria suv e Sportback - afferma la Casa dei Quattro Anelli - rappresenta una produzione all'avanguardia e sostenibile presso lo stabilimento di Ingolstadt e il futuro elettrico dell'azienda.

Del resto - ha sottolineato Duesmann - "la domanda di mobilità elettrica rimane elevata. A gennaio e febbraio 2023, le nostre vendite di modelli completamente elettrici in tutto il mondo sono aumentate di quasi il 40% rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. Febbraio ha segnato anche il lancio della Q8 e-Tron nella maggior parte dei Paesi europei. E abbiamo circa 20.000 preordini in corso, a conferma del boom della domanda di mobilità elettrica sostenibile".