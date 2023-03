Una speciale Audi Rs e-tron Gt ispirata ad un prototipo

Se alcuni anni fa Audi aveva anticipato la propria gamma sportiva di e-tron con un accattivante prototipo di Rs e-tron Gt, oggi quel prototipo ha dato l'idea per un'edizione limitata a cui è stato attribuito il nome di Project_513/2.

Creata da Audi of America, la Rs e-tron Gt project_513/2 sarà offerta esclusivamente negli Stati Uniti ed è una versione speciale di e-tron che presenta una somiglianza visiva con il veicolo di prova utilizzato dalla casa dei quattro anelli per sviluppare la produzione di serie della Rs e-tron Gt. Elemento distintivo della serie speciale, è la verniciatura esterna.



La grafica mimetica rossa e nera è simile a quella utilizzata proprio per il prototipo durante le sue fasi di sperimentazione e include anche gli anelli Audi in rosso, ad aggiungere un tocco ancora più futuristico al design già pensato per non passare inosservato. Altre caratteristiche esterne si presentano sotto forma di speciali cerchi aerodinamici da 21 pollici, in nero lucido, così come nella scritta Project_513/2 incisa sulla parte posteriore.

Anche gli interni della serie speciale sono pensati per esaltare l'estetica originale della Rs e-tron Gt, con grafiche audaci e scelte cromatiche ad effetto. Gli interni sono rivestiti in pregiata pelle Nappa, con i sedili caratterizzati da cuciture a nido d'ape, mentre il cruscotto presenta motivi e finiture rosse abbinate al rivestimento esterno e agli anelli Audi.

Estetica a parte, la Project_513/2 si basa meccanicamente sulla Rs e-tron Gt e il suo prezzo di vendita partirà da 179.900 dollari, ovvero, 40.000 in più rispetto al prezzo consigliato della RS e-tron GT 'standard'.