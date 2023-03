Gordon Murray Automotive T50: parte la produzione

Inizia la produzione della T50, la supercar realizzata da Gordon Murray, già artefice della McLaren F1.

Secondo autocar.co.uk saranno 100 le vetture a tre posti con motore V12 4.0 Cosworth aspirato da 650 CV montato in posizione centrale, e ventola posteriore per incrementare la deportanza, in base al concetto espresso dallo stesso Murray sulla Brabham BT46B di F1 del 1978. Altre 25 T50, destinate esclusivamente all'utilizzo in pista, saranno realizzate al termine della produzione delle varianti stradali. Il prezzo, in Inghilterra, tasse incluse, è di 2,8 milioni di sterline, riporta autocar.co.uk, e la maggior parte degli acquirenti, americani e giapponesi, avrebbe già versato una caparra di di 600000 sterline. Erede spirituale della McLaren F1, la T50 è la cinquantesima vettura progettata da Murray e punta sulla leggerezza e la purezza della guida.

La progettazione è iniziata durante il lockdown ed il primo esemplare è pronto per essere assemblato dopo 2 anni e mezzo.