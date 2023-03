Aperta l'ordinabilità delle speciali Ds Esprit de Voyage

E' stata ufficialmente aperta lo scorso lunedì l'ordinabilità di Esprit De Voyage, ovvero la prima collezione firmata da Ds Automobiles e per il momento introdotta esclusivamente sui modelli Ds 4 e Ds 7. Presentata pochi giorni fa, la collezione sarà disponibile per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui è presente il marchio, ovvero Europa, Asia, Africa e Sud America.

La speciale collezione Ds, sviluppata a partire dall'allestimento Rivoli, è ispirata al mondo della moda e il suo progetto è nato per enfatizzare tutte le aree di espressione del marchio Ds, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino al cosiddetto savoir-faire della scuola francese. L'introduzione su Ds 4 e Ds 7 rappresenta un primo passo dell'allestimento, che in futuro verrà introdotto su tutti i modelli della gamma.

La collezione è caratterizzata da numerosi dettagli che accomunano entrambi i modelli coinvolti, a partire dalla firma Ds, a più riprese evidenziata negli esterni e su dettagli interni, dal badge di Esprit De Voyage e dalla goffratura guillochage degli orologiai parigini Clou de Paris.

Anche le calotte degli specchietti retrovisori sono personalizzate, attraverso un design inciso con uno speciale motivo a laser, che conferisce ai due modelli una sensazione di ulteriore movimento e aerodinamicità.

Ds 4 Esprit De Voyage è disponibile in Italia a partire da 43.000 euro. Tre le motorizzazioni in gamma, con la versione ibrida plug-in E-Tense 225 (54.000 euro), quella con motore benzina PureTech 130 (43.000 euro) o con motore diesel BlueHDi 130 (44.450 euro). Tre possibilità anche per Ds 7 Esprit De Voyage, che in Italia parte da 49.750 euro. C'è la versione ibrida plug-in E-Tense 225 (prezzo di listino 58.600), la E-Tense 300 4x4 (63.800 euro) o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 euro).