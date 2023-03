Alpine A110 San Remo 73: solo 200 esemplari numerati

Una nuova serie speciale Alpine si riallaccia alla tradizione del brand per le competizioni, si chiama A110 San Remo 73, e nasce per celebrare il 50° anniversario dalla vittoria al Rally di Sanremo ed il titolo Costruttori nel Campionato del Mondo Rally. Sarà costruita in soli 200 esemplari numerati, con targa "Serie limitata A110 San Remo 73" numerata da 1 a 200, e si contraddistingue per la livrea originale Caddy Blue, i montanti del tetto neri e il tetto in carbonio rosso, riprendendo la colorazione storica delle berlinette del 1973. Cofano, porte e paraurti posteriore sono impreziosite dalla firma tematica "San Remo 73" completata da elementi in bianco e nero sulle porte. Arricchiscono l'estetica anche i cerchi da 18 pollici Grand Prix in Bianco brillante, le pinze Brembo color antracite, le maschere dei proiettori anteriori nere, ed i loghi dei parafanghi ed i monogrammi Alpine in nero lucido.



Gli interni presentano un rivestimento in microfibra con cuciture grigie, e spiccano per i sedili sportivi Sabelt Racing con la firma tematica ricamata "World Champion 73" predisposti per cinture da corsa a sei punti.

Non mancano strisce tematiche bianche e nere nei pannelli porta, i tappetini Alpine, e la pedaliera sportiva.

Forte del motore da 300 CV e di una dotazione completa, che annovera tra gli accessori l'impianto frenante ad alte prestazioni, lo scarico sportivo attivo, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, l'assistenza al parcheggio posteriore e anteriore, la Parking Camera, e l'impianto Audio Focal, oltre al sistema Alpine Telemetrics, l' A110 San Remo 73 potrà essere ordinata negli Alpine Centre in Italia, da venerdì 17 marzo alle ore 9.00, al prezzo di 90.000 euro IVA inclusa.