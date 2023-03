VW punta sui giovani con auto elettrica sotto i 25.000 euro

La Volkswagen punta a conquistare i giovani con un'auto elettrica dal prezzo inferiore ai 25.000 euro. Prefigurato dal concept ID. 2all, il nuovo modello è atteso nelle concessionarie entro 2025. Si tratterà di una vettura compatta che riprenderà molte delle caratteristiche del prototipo appena svelato ad Amburgo, nel corso della serata denominata 'Volkswagen - For the people'.

La piccola EV rientra nella strategia del brand che ha annunciato il lancio di dieci novità elettriche entro il 2026.

Sarà una machina che reinterpreterà in chiave futuristica alcuni dei concetti vincenti delle icone della storia di Wolfsburg, proprio come la show car esposta che ha un abitacolo paragonabile per quote interne a quello della Golf. Gli ingombri esterni, invece, sono simili a quelli dell'attuale Polo. Non mancano i richiami di design a entrambe.

Progettata sulla piattaforma modulare Meb entry (evoluzione dell'attuale Modulare E-Antriebs-Baukasten), la ID. 2all è a trazione anteriore.

Passo lungo e sbalzi corti sono gli ingredienti principali di uno studio progettato per offrire il massimo comfort con i minori ingombri esterni possibili, dotato delle tecnologie più aggiornate per la guida, l'intrattenimento e la gestione del veicolo. Tra questi, da citare i sistemi Travel Assist, per una conduzione parzialmente automatizzata, e i proiettori a led matix Iq.light, di grande efficienza ed efficacia.

Lunga 4,05 metri, larga 1.812 mm, alta 153 cm, la ID.2all ha un passo di 2,6 metri che è garanzia di valida abitabilità interna. Accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi, può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e le sue batterie possono essere rifornite dal 10% all'80% in dieci minuti, grazie a prese di ricarica veloci.

Tra gli atout della concept, annunciati nel corso dell'evento di Amburgo, da citare innanzitutto l'autonomia di 450 km per ciclo di ricarica. Il motore eroga sino a 166 kW/226 Cv di potenza massima, promettendo quindi divertimento di guida. Il bagagliaio di 490 litri è incrementabile sino a 1.330 litri, abbattendo lo schienale del divano posteriore.

Nell'abitacolo, pulito nelle linee e funzionale nei dettagli, spicca in plancia uno schermo di tipo a sfioramento da 12,9 pollici. Nella console centrale trovano posto due interfacce di ricarica induttiva per smartphone. Con una manopola, poi, è possibile scegliere le grafiche degli strumenti digitali. Non mancano a bordo attacchi di connessione Usb-C e una presa da 230 V.

In merito al concept presentato, Thomas Schäfer, Ceo della Casa teutonica, ha sottolineato: "Stiamo trasformando la nostra azienda rapidamente e in modo radicale, con un obiettivo ben chiaro: fare della Volkswagen un autentico 'love brand'. La ID.

2all mostra la strada che desideriamo percorrere globalmente con il marchio: avvicinarci ai clienti offrendo tecnologie top di gamma e un design accattivante. Dettiamo il passo nell'ambito della trasformazione per dare ampio respiro alla mobilità elettrica".