Tecnologia e design ispirato dalla natura per Kia Ev9

Si è alzato il sipario Kia Ev9, il Suv a trazione 100% elettrica della casa coreana.

Guarda le fotoKia Ev9

Caratterizzato, tra le altre cose, dalle tre file di sedili e da uno stile che punta a tutta una serie di dettagli distintivi, Ev9 farà il suo debutto mondiale a fine marzo, quando Kia rivelerà tutte le informazioni sul prodotto e lancerà la campagna globale che avrà come slogan "Here to reshape the way we move".

Grazie ai contenuti tecnologici avanzati e ad una forte identità stilistica, Kia Ev9 è stato definito dalla stessa casa automobilistica come una tappa fondamentale nell'evoluzione del marchio. La presenza su strada del nuovo arrivato in casa Kia è il risultato della combinazione di elementi diversi, ispirati alla natura e alla modernità e applicati ai principi della filosofia del brand Opposites United, tra linee nette e forme scultoree.

"Kia Ev9 apre a nuovi orizzonti - ha spiegato Karim Habib, executive vice president and head of Kia global design center - ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione alla sostenibilità. Ev9 rappresenta una proposta dove la qualità raggiunge l'apice e crea una nuova prospettiva nel settore dei Suv".

In particolare, il pilastro della filosofia di Kia Bold for Nature, che rende omaggio alla natura, ha avuto un ruolo chiave nella definizione delle forme di Ev9. Alla vista anteriore è caratterizzato da linee e superfici semplici e nette. Il look futuristico e visionario è enfatizzato dalla Digital Pattern Lighting Grille (a seconda dei mercati di riferimento) e dal design dei fari dallo sviluppo verticale.

L'innovativa tecnologia Led Star Map di Ev9 offre un sofisticato sistema di illuminazione dinamica sequenziale che contraddistinguerà il cosiddetto Digital Tiger Face di tutti i futuri modelli Ev del brand. La vista laterale di Ev9 mette invece in evidenza un profilo ispirato ai dei poligoni.

Nello spazio interno Kia ha dato la priorità all'abitabilità e al comfort, oltre che alla tecnologia utile e fruibile per tutti i passeggeri. Il passo lungo, con una linea di cintura contenuta e il pavimento completamente piatto hanno permesso di ottenere uno spazio generoso per consentire a tutti gli occupanti di connettersi e rilassarsi in tutta comodità in tutte e tre le file di sedili. Offerto nelle configurazioni a sei e sette posti, Ev9 ha beneficiato, nelle fasi di sviluppo, della raccolta di pareri delle famiglie e degli utenti, chiamati ad esprimersi per introdurre le migliori configurazioni e caratteristiche dei sedili.

Grande attenzione è stata dedicata alla funzionalità con numerosi vani portaoggetti, tra cui uno particolarmente capiente, inseriti nella consolle centrale. Il display ad alta definizione, poi, permette di gestire le funzioni del navigatore, mentre sotto sono integrati i comandi per la climatizzazione del veicolo.