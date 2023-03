Mercedes, look più audace per la GLC Coupé

La Mercedes affianca alla GLC la variante Coupé, che aggiunge dinamismo stilistico al Suv della stella. Esteticamente, mostra il simbolo del brand al centro della calandra, le cromature anche nella parte bassa della vettura, dove albergano le protezioni per la carrozzeria, e, soprattutto, dei montanti posteriori più inclinati rispetto alla GLC. Inoltre, spiccano i gruppi ottici posteriori che sottolineano la larghezza della vettura e sono uniti da un elemento centrale.



I cerchi in lega da 18 pollici sono di serie, mentre la variante AMG Line offre cerchi da 19 o 20 pollici ed i rivestimenti dei passaruota in tinta con carrozzeria.

Disponibili anche le pedane pedane e gli elementi in nero nel pacchetto night. Più lunga di 31 mm rispetto al modello precedente, e più alta di 5 mm, la GLC Coupé di nuova generazione vanta anche delle carreggiate allargate, rispettivamente, di 6 mm all'anteriore e di 23 mm al posteriore.

Il bagagliaio è più ampio di 45 litri, arrivando a 545 litri, mentre per le varianti ibride plug-in è di 390 litri, ed il Cx scende da 0,30 a 0,27.

L'interno si caratterizza per la presenza del volante con razze centrali sdoppiate, per lo schermo da 12,3 pollici della strumentazione digitale, e per quello da 11,9 pollici centrale dedicato al sistema multimediale MBux.

Cambia la forma delle bocchette d'areazione e dei pannelli porta ed arriva un tetto apribile più ampio offerto in opzione. Sotto le nuove forme della GLC Coupé troviamo motori 4 cilindri 2.0 turbobenzina o turbodiesel elettrificati attraverso sistemi mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze che vanno da 197 CV a 381 CV. Con il tech package, inoltre, è possibile dotare la GLC Coupé di sospensioni pneumatiche abbinate alle ruote posteriori sterzanti.