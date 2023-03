Ford Bronco sbarcherà anche in alcuni mercati europei

Ford Bronco sarà presto disponibile, per la prima volta anche in alcuni mercati europei.

La casa dell'Ovale Blu ha infatti annunciato oggi che il suo storico modello, nella nuova versione, verrà offerto in un numero limitato di esemplari anche nel vecchio continente e sarà disponibile nelle varianti Outer Banks e Badlands, entrambe alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia.

Pensato fin dall'inizio per affrontare ogni tipo di avventura, questo fuoristrada offre di serie caratteristiche distintive come porte rimovibili con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultraresistenti e facili da pulire quando il 'gioco' si fa duro e fangoso.

Il design trae ispirazione dall'iconico Bronco del 1966, riprendendo l'aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best-seller nel mercato statunitense, nonché l'anima ad alte prestazioni di Mustang. Un limitato numero di Bronco First Edition sarà disponibile nelle versioni Outer Banks o Badlands, ognuna delle quali aggiungerà dettagli esterni unici, un badge interno con il numero di costruzione e una gamma di accessori disponibili, tra cui coprisedili in neoprene, borse portaoggetti e un parasole da tetto in rete, a seconda della versione.

"Il Bronco è un simbolo dello spirito di avventura di Ford - ha dichiarato Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europe - e, combinando le più recenti tecnologie di trasmissione con un design affascinante e iconico, è in grado di portare la passione per l'avventura a un livello superiore. Dopo 25 anni di assenza, l'America ha accolto il ritorno del Bronco con più entusiasmo e affetto di quanto avremmo mai potuto immaginare. Ora è il turno degli appassionati europei".

Bronco fu introdotto negli Stati Uniti nel 1966 e nacque dai robusti veicoli militari costruiti da Ford e dallo spirito ad alte prestazioni della Mustang per offrire il meglio di entrambi i mondi, ovvero un robusto veicolo 4x4 sportivo e divertente da guidare, che contribuì a lanciare un nuovo segmento di veicoli fuoristrada dedicato agli amanti dell'avventura.

La prima generazione di Bronco dimostrò la sua robustezza e agilità vincendo la gara off-road Baja 1000 del 1969, un'impresa che nessun altro veicolo 4x4 è riuscito a ripetere in oltre 50 anni. Negli Stati Uniti sono stati venduti più di 200.000 esemplari della prima generazione di Bronco, mentre in totale sono stati prodotti più di un milione di Bronco in cinque generazioni tra il 1966 e il 1996.