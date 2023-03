Acura presenta la TLX Type S PMC Edition gotham gray

Saranno solo 50 le Acura TLX Type S PMC Edition nella livrea gotham gray.

Le 50 vetture entreranno in produzione il mese prossimo, presso il Performance Manufacturing Center (PMC) in Ohio, dove sono state realizzate anche le 50 NSX Type S con la stessa colorazione.

Le auto in questione, costruite a mano, arriveranno nei punti vendita selezionati in primavera, ed il loro costo sarà di circa 65000 dollari. La particolare vernice opaca gotham grey, fino ad ora offerta solamente sulla NSX Type S, utilizza una finitura metallica opaca trasparente.

Le Acura TLX Type S PMC Edition, inoltre, avranno elementi di design verniciati di nero per le maniglie delle porte, le minigonne, ed i cerchi da 20 pollici con raggi a Y ispirati alla NSX.

Lo spoiler posteriore, invece, è realizzato in fibra di carbonio alla stregua del diffusore posteriore. Non mancano quattro terminali di scarico per completare il look, insieme ai badge esterni in nero lucido.

L'abitacolo si distingue per gli elementi in fibra di carbonio, i sedili in pelle rossa e nera, e la targhetta identificativa.