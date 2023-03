Wiesmann riparte con serie limitata Ev Project Thunderball

Il Project Thunderball del costruttore tedesco Wiesmann Auto-Sport, che ha operato fra il 1985 e il 2014, non è solo un segnale forte della volontà di tornare sul mercato con le caratteristiche auto sportive dal look retro' dopo le difficoltà finanziarie e la chiusura di una decina di anni fa.

La Project Thunderball è infatti completamente elettrica e rappresenta l'ingresso in una nuova era per l'azienda di Dülmen in Vestfalia.

Ma restando fedele al design 'senza tempo' e alla costruzione artigianale, Wiesmann prova ad esplorare le possibilità di serie ancora più piccole - in edizione limitata - e da prezzo coerentemente elevato (si parla di 300mila euro).

Create in collaborazione con Studiokurbos, la Project Thunderball viene declinata nelle tre varianti Concept One, Two e Three ciascuna ispirata a temi e ambientazioni esclusive. E' il caso dei "ricordi della sensazione del sole caldo sul viso, del vento tra i capelli e la vista delle acque scintillanti della Costa Azzurra che si estendono fino all'orizzonte" per Concept One.

Ma anche dell'opulenza e dell'ottimismo degli Anni '20 che sono l'ispirazione alla base del Concept Two in edizione limitata. Un esterno rifinito in un'audace tonalità dorata, con una griglia abbinata, contrasta con un profondo interno in pelle bordeaux con accenni di dettagli in velluto opaco soft-touch.

E infine il Concept Three nero "come un'ombra furtiva che scivola silenziosa alla vista" ed è Ispirato agli eroi dell'oscurità, Rifinito in nero opaco, splendidamente evidenziato con dettagli neri lucidi, propone un interno che esalta la potenza del veicolo con pelle nera opaca in contrasto con dettagli anodizzati e bordi in fibra di carbonio lucida.

Già prevendute per tutto il primo anno di produzione le Wiesmann Project Thunderball dovrebbero iniziare ad essere consegnate nel 2024.