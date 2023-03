Un tetto che più panoramico non si può per Renault Espace

In attesa del reveal fissato per gli ultimi giorni di questo mese di marzo, Renault ha svelato qualche dettagli in più a proposito della nuova Espace, attraverso le immagini di un nuovo teaser.

Dopo aver ufficializzato il nome Espace e aver mostrato il design, attraverso un giorno di luci e ombre, che contraddistinguerà l'esterno della nuova arrivata, un grande Suv a cinque e sette posti, ora Renault ha puntato i riflettori sull'abitacolo che è stato concepito per essere un vero e proprio salotto su ruote.

La sesta generazione di Espace, fedele al suo Dna, punterà infatti molto sul comfort offerto ai suoi occupanti, a cominciare da un tetto panoramico di grandi dimensioni che sarà disponibile senza traverse.

Già anticipato come uno dei punti di forza del nuovo design di Renault Espace, il tetto panoramico ha una lunghezza 1,33 m e una larghezza di 84 cm. Le dimensioni più che generose permettono alla luce di penetrare su oltre un metro quadrato. Il risultato ottenuto è quello di offrire un abitacolo più luminoso ai passeggeri dalla prima alla terza fila.