Più efficienza e performance per Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron Suv e Sportback evolvono per mantenere il massimo appeal nel segmento delle sport utility e delle crossover elettriche di lusso. Affinamenti di stile, autonomia incrementata, aerodinamica migliorata e ricarica semplificata caratterizzano il modello 2023, provato lungo un percorso misto extraurbano-autostrada di un paio di centinaia di chilometri, dalle frizzanti colline di Valdobbiadene all'affascinante Verona.

L'upgrade tecnologico, di design e di contenuti a cui è stata sottoposta la gamma dell'ammiraglia EV della Casa dei Quattro anelli, si completerà nel corso del terzo trimestre dell'anno con l'introduzione in listino della sportivissima S8 da 503 Cv e 973 Nm di coppia massima. Aggiornamenti significativi che aprono la strada alla nuova generazione di veicoli elettrici di prestigio del brand, annunciati per il primo semestre del 2024.



Sono, infatti, previsti per tale periodo i lanci della A6 e-tron e della Q6 e-tron, sviluppate sulla piattaforma modulare PPE del gruppo.

Nel frattempo, comunque, riflettori puntati sulla Q8 e-tron nelle due varianti di carrozzeria, ordinabili in tre livelli di allestimento. Prodotta a Bruxelles, nell'impianto 'carbon neutral' del marchio di Ingolstad, è al momento offerta in due livelli di potenza e autonomia: la 50 e-tron quattro da 340 Cv e 664 Nm per 504 di percorrenza (ciclo Wltp) e la 55 e-tron quattro da 408 Cv per 664 Nm e un range medio di 600 km per pieno di elettroni. Entrambe sono dotate di trazione integrale, ottenuta dall'azione combinata di due motori asincroni, posizionati uno per asse.

Riconoscibili per il nuovo logo bidimensionale color avorio con fondo grigio antracite, presentano anche una cornice 'single frame' della mascherina di foggia inedita, paraurti dal taglio differente, cerchi in lega ridisegnati. I gruppi ottici anteriori Led Digital Matrix con luci di proiezione, di corsia e di avvertimento, garantiscono una migliore illuminazione della strada e la possibilità di essere meglio individuabili dagli altri automobilisti, per una sicurezza accresciuta. Sono ancor più raffinate nell'aerodinamica (il Cx è passato da 0,26 a 0,24), grazie alla chiusura ermetica delle prese d'aria frontali e agli spoiler integrati nel sottoscocca. Sull'asse posteriore montano un motore elettrico più efficiente (a 14 avvolgimenti anziché 12) che, a parità di consumi, assicura più coppia.

Con 27 Cv e 124 Nm massimi in più, la meno esasperata della gamma crossover, la Sportback 50 e-tron quattro (in listino da 82.200 euro), è insieme alla Suv di pari potenza (da 79.900 euro), la proposta che ha beneficiato maggiormente degli aggiornamenti 2023, come verificato nel corso del test su strada. Più scattante e divertente da guidare rispetto al passato, vanta anche 153 km in più per pieno, grazie a una batteria agli ioni di litio a maggiore densità: ora da 95 kWh, quindi 24 kWh in più rispetto al passato (per le 55 e-tron +20 kWh, sino al valore di 114 kWh).

Altre novità apprezzabili nel confronto diretto con il precedente modello sono il differente setup delle sospensioni pneumatiche, la calibrazione più diretta dello sterzo e il controllo di stabilità Esc più "permissivo", che lascia cioè divertire un filo di più chi guida il veicolo, senza peraltro compromessi di sorta in termini di tenuta di strada.

Ordinabile anche con gli specchietti retrovisori a telecamera (sfiziosi e hi-tech ma bisogna prenderci confidenza), la 50 e-tron offre spunto e una guidabilità che non hanno nulla da invidiare alle concorrenti a benzina o a gasolio di pari livello.

Infine, una nota sulla maggior facilità di ricarica, evidenziata tra l'altro dalla possibilità di utilizzare prese da 150 o 170 kW, a seconda del livello di potenza del veicolo.

Quando ci si rifornisce presso le stazioni Ionity o della rete Audi high power charging è possibile fare rifornimento "plug and charge". La colonnine, cioé, riconoscono in automatico il veicolo e fatturano il costo del pieno sul conto del suo proprietario, senza la necessità di ricorrere ad app o carte di credito.