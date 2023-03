Rolls-Royce Phantom Syntopia: berlina alla moda

Rolls-Royce Phantom Syntopia è il frutto della collaborazione del brand con la stilista olandese Iris van Herpen. Nasce dopo quattro anni di continuo sviluppo e presto entrerà a far parte della collezione privata di facoltosi clienti che riceveranno anche un capo unico della stilista. La Phantom Syntopia, prende il nome dalla storica collezione del 2018 di Iris van Herpen e, come questa, cerca di rappresentare la bellezza sfuggente ed eterea del movimento fluido in materiali solidi attraverso il tema "Weaving Water".



Esternamente, si distingue per la livrea Liquid Noir iridescente alla luce del sole, dove rivela sfumature viola, blu, magenta ed oro in base alle angolazioni da cui viene osservata. Mentre l'abitacolo ripropone il tema del Weaving Water per il cielo della vettura. Questo si basa su di un unico foglio di pelle selezionato tra oltre 1.000 pelli, lavorato con precisi tagli simmetrici e con una trama argentata ottenuta mediante tessuto di nylon intrecciato come quello utilizzato nella collezione "Embossed Sounds" di Iris van Herpen.

Inoltre è stato rifinito con 162 petali di organza di vetro e 995 stelle in fibra ottica.

La Phantom Syntopia presenta un meccanismo di rilascio di una fragranza contenuta nel poggiatesta, e composta, principalmente, da legno di cedro combinato con note di iris, sentori di cuoio, di rosa della Patagonia e limone.