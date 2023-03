Offensiva elettrica Volkswagen, dieci novità ID entro 2026

Ulteriori dettagli sull'impegno di Volkswagen nell'elettrico degli anni a venire verranno diffusi, molto probabilmente, nei prossimi giorni in occasione della tradizionale conferenza sui risultati finanziari dell'esercizio precedente.

Ma combinando tutte le informazioni disponibili - dalle foto spia ai rapporti ufficiali - il magazine Carscoops ha già realizzato una esaustiva roadmap delle prossime tappe elettriche che prevedono il lancio di 10 nuovi modelli a batteria entro il 2026, cifra che è stata confermata ufficialmente dal ceo di Volkswagen Thomas Schäfer.

Va subito ribadito che tutti i prossimi veicoli elettrici di Vw si baseranno sull'architettura MEB Plus aggiornata, che offrirà miglioramenti in termini di autonomia, tecnologia, sicurezza e prestazioni rispetto ai modelli che utilizzano l'attuale piattaforma introdotta nel 2019. Dopo il 2026 farà Il suo ingresso nel mondo industriale Volkswagen la nuova architettura modulare SSP (Scalable Systems Platform).

L'operazione di rinnovo e di allargamento dell'offerta è iniziata in questi giorni con la ID.3 edizione 2024 oggetto di un restyling di metà ciclo di vita. Si continuerà nel 2024 con ID.7 prima sedan completamente elettrica del marchio, che punta a diventare rivale della Tesla Model 3. Il debutto è programmato per il 17 aprile allo Shanghai Auto Show, con eventi paralleli che si terranno in Germania e negli Stati Uniti.

Volkswagen non ha annunciato le specifiche tecniche della ID.7 ma ha promesso un'autonomia elettrica fino a 700 km valore probabilmente vicino al limite dell'architettura MEB Plus con l'attuale tecnologia e capacità della batteria.

A seguire debutteranno le varianti 'calde' della ID.3 e dell ID.7 contraddistinte dalla sigla GTX (allo studio però la sostituzione con GTI). Non saranno così estreme come i modelli R con motore termico, ma offriranno prestazioni superiori, grazie al doppio motore per totali 350 Cv. Questa configurazione dovrebbe essere ereditata dalla ID.4 GTX e dalla ID.5 GTX, che dispongono di 299 Cv.

Nel 2024, Volkswagen dovrebbe presentare la variante station wagon della ID.7, ampliando ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici per coprire segmenti fino ad oggi trascurati.

L'equivalente a zero emissioni della Passat Variant è stata anticipata da vicino dalla ID. Space Vizzin del 2019.

In programma per il 2025 anche il facelift e l'aggiornamento di metà ciclo di vita delle ID.4 e ID.5. Sono previsti aggiornamenti simili a quelli della ID.3, inclusa una migliore qualità nell'abitacolo. Per quel periodo è previsto anche il lancio della entry-level elettrica con due varianti di carrozzeria (berlina e crossover). Nessuna parentela con la ID.Life del 2021, modello uscito dai piani aziendali e riprogettato completamente.

Secondo le ultime informazioni, scrive Carscoops, l'entry-level elettrica sarà presentata in anteprima come concept già nei prossimi giorni - quasi sicuramente il 15 marzo in occasione della conferenza sui risultati finanziari 2022 - ma la versione di serie non arriverà prima del 2025. Sebbene inizialmente fosse stato battezzato ID.2, si vocifera che potrebbe adottare il nome ID.Golf, poiché l'azienda desidera mantenere vivo questo nome storico nell'era dei veicoli elettrici. Infine attorno al 2024-2025 arriverà (molto attesa in quel mercato) la versione a passo lungo con specifiche Usa del minivan ID.Buzz. Quella denominata California e destinata al campeggio seguirà nella seconda metà del decennio.