Nuova versione Esprit de Voyage per Ds4 e Ds7

Proprio come una casa di moda, Ds Automobiles ha presentato la sua prima collezione. Pensata per accostare il marchio francese ancora più alla raffinatezza e al design, la linea si chiama Esprit de Voyage, riguarda i modelli Ds4 e Ds7, i cui modelli nella particolare versione saranno disponibili per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui il marchio è presente, ovvero Europa, Asia, Africa e Sud America. Ds 4 Esprit de Voyage è basata su Ds 4 Rivoli ed introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra.

Gli interni sono caratterizzati da una speciale tonalità brillante, pelle Pebble Grey e una nuova tonalità Granit Grey sul rivestimento laterale e sul cruscotto in pelle nappa. La rappresentazione di una mappa dell'Europa è disegnata da raggi centrati intorno al Clou de Paris, che simboleggia il punto di partenza e il luogo in cui questa collezione è stata immaginata, ovvero il Ds Design Studio Paris. Anche i battitacco presentano la firma Esprit de Voyage con questa mappa, mentre il bordo dei tappetini introduce un colore speciale il cui grigio è in linea con gli interni. All'esterno, le cornici dei finestrini e la fascia del bagagliaio sono rivestiti con finiture Gloss Black. I cerchi da 19”, denominati Cannes, sono diamantati con laccatura opaca e introducono un nuovo colore grigio antracite opaco.

Sei i colori di carrozzeria che possono essere combinati con un tetto Nero Perla: Grigio Première con maniglie delle portiere a filo dello stesso colore, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Rosso Babilonia. Ds 4 Esprit de Voyage è previsto in versione ibrida plug-in E-Tense 225, nonché con motori benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130. L'ordinabilità verrà aperta il 13 marzo e i prezzi partono da 43.000 euro in Italia. Anche Ds7 Esprit de Voyage deriva dall'allestimento Rivoli dello specifico modello. Sul cruscotto, la nappa Grigio Perla è goffrata a caldo con una tecnica sviluppata dagli artigiani di Ds Automobiles. Queste linee si ripetono sui battitacco e sui loghi delle portiere anteriori, nonché sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni appositamente rifiniti.

I colori chiari e brillanti caratterizzano gli interni dei sedili e dei rivestimenti in pelle nappa con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. I tappetini hanno anche una finitura con un colore che è stato rivisto per essere in linea con i toni chiari dell'abitacolo. All'esterno, la firma Esprit de Voyage è inserita sulle porte e sulle calotte degli specchietti con uno speciale motivo inciso a laser. Il profilo è evidenziato dalla finitura Glossy Black su Ds Wings, dai finestrini, dalle barre del tetto e dalla parte anteriore intervallata con una griglia, anch'essa Glossy Black con riflessi cromati. I cerchi da 19”, chiamati Oyama, presentano anche speciali inserti Glossy Black. Ds 7 Esprit De Voyage è disponibile nelle versioni ibrida plug-in E-Tense 225 e E-Tense 4x4 300, nonché con un motore Diesel BlueHdi 130 con cambio automatico. L'ordinabilità si apre il 13 marzo con prezzi a partire da 49.750 euro in Italia.