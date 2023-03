Ford Puma: sportività quotidiana con la ST Powershift

Ford amplia la gamma Puma con una nuova variante sportiva ST da 170 CV denominata Powershift.

Si tratta di un modello che sfrutta il 1.0 EcoBoost con software rivisitato e la tecnologia mild hybrid a 48 volt per incrementare la potenza di quasi il 10% rispetto alla versione da 155 CV.

La coppia è di 248 Nm e, in combinazione con un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, dotato di comandi al volante, la Puma ST Powershift scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e si accontenta di 6,3 litri di benzina per percorrere 100 km, a fronte di emissioni di Co2 di 144 g/km.

La Puma ST Powershift, inoltre, sfrutta la valvola di scarico attiva, che si apre in modalità Sport, per enfatizzare il sound.

La combinazione tra il downsizing del motore rispetto alla ST 1.5, combinato all'elettrificazione - in base a quanto dichiarato da Stefan Muezinger, manager Ford Performance per il Vecchio Continente - aiuta a ridurre il consumo di carburante e le emissioni, fornendo, nel contempo, prestazioni accessibili nel quotidiano.