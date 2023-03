Maserati torna a correre tra le GT con la GT2

La storia di Maserati torna a parlare di corse anche attraverso la GT2, pensata per i team sportivi ed i gentleman driver che correranno nei campionati GT2. La nuova auto da competizione del tridente è stata accesa per la prima volta, in pista, presso l’Autodromo Varano de’ Melegari. Seguiranno una serie di appuntamenti che saranno il preludio alla presentazione ufficiale della vettura che avverrà a fine giugno, in Belgio, in occasione della 24 Ore di Spa.

Guarda le fotoMaserati GT2

Maserati, con questa nuova auto da competizione, mira a tornare protagonista nei campionati GT, dove riecheggiano ancora le gesta della gloriosa MC12. “Le prime giornate sono sempre qualcosa di unico - ha commentato Andrea Bertolini, test driver Maserati - ancora di più per me che ho avuto la fortuna di portare al successo Maserati nel periodo dei mondiali GT1, vincendo 4 titoli”. Nello specifico, la Maserati GT2 eredita il propulsore Nettuno V6 da 463 kW/630 CV dalla Maserati MC20, portandolo a un livello superiore.

Inoltre, sfrutta specifiche tecniche come la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), coperta da brevetto e derivata dai motori di F1; la monoscocca centrale in fibra di carbonio ultraleggera; e la carrozzeria in composito integrale. Una particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo del corretto bilanciamento del carico aerodinamico, ed il fondo è stato sviluppato per lavorare in sinergia con lo splitter anteriore e l'ala posteriore regolabile. Non mancano una carrozzeria rimovibile con sgancio rapido, componenti delle sospensioni di stampo racing, ed il cambio da corsa sequenziale a sei rapporti, oltre ad un cruscotto in fibra di carbonio con tanto di display da 10 pollici integrato nella plancia.