Il futuro di Lamborghini si chiama anche LB744

Il futuro di Lamborghini passa anche dalla sigla LB744, ovvero il progetto dedicato alla prima supersportiva Hphev della casa di Sant'Agata Bolognese.

Lamborghini ha infatti svelato i primi dettagli riguardanti la prima supersportiva ibrida plug-in V12, pronta a debuttare nell'anno del 60° anniversario del marchio.

L'obiettivo della vettura è quello di definire un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida, grazie a un'architettura inedita e un propulsore da oltre 1000 Cv, abbinando la potenza di un motore termico totalmente nuovo a tre motori elettrici e al primo cambio doppia frizione che debutta su una Lamborghini 12 cilindri.

L'impostazione della vettura prevede un motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri, tre motori elettrici di cui uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, disposto per la prima volta dietro al motore termico e trasversalmente rispetto al V12. Inoltre, sotto al tunnel, spazio tradizionalmente riservato al cambio dai tempi della Countach, trova ora collocazione una nuova batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici.

I propulsori elettrici migliorano l'erogazione di potenza ai bassi regimi, e sono anche in grado di rendere la nuova LB744 una vettura a trazione 100% elettrica, riducendo le emissioni complessive di CO2 del 30% rispetto, per esempio, alla Aventador Ultimae.

Il nuovo motore L545 ha una cubatura di 6,5 litri ed è il più leggero e potente dei 12 cilindri sin qui realizzati da Lamborghini. Pesa solo 218 kg, 17 kg in meno rispetto all'unità della Aventador ed è ruotato di 180 gradi in riferimento allo stesso propulsore. La potenza del V12 superquadro è pari a 825 CV a 9250 giri/min, grazie al riprogettato sistema di distribuzione che supporta un regime di rotazione massimo di 9500 giri/min.

La LB744 prosegue ed evolve, poi, uno dei punti di forza della tradizione Lamborghini come le quattro ruote motrici.

Oltre al motore a combustione interna che fornisce trazione alle ruote posteriori, la LB744 porta al debutto una coppia di motori elettrici collocati sull'asse anteriore, ciascuno dei quali fornisce trazione ad una ruota. C'è poi un terzo motore elettrico posizionato al di sopra del cambio doppia frizione ad otto rapporti, capacedi fornire coppia al retrotreno.