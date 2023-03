Hyundai Kona, la nuova gamma 2023 si ispira alla elettrica

Nuova Hyundai Kona lancia un segnale forte. Il modello 2023 che sarà disponibile nelle varianti Ev (standard o long-range), full-hybrid e con motori a combustione interna (Ice) senza dimenticare le versioni sportive N Line di ciascuna, è stato sviluppato partendo dalla Kona elettrica, a dimostrazione della centralità del progetto Bev.



Grazie ai punti di superiorità della variante elettrica, come il rapporto abitabilità / dimensioni esterne e tante soluzioni distinate a migliorare la qualità della vita a bordo, la seconda generazione di Kona punta a rivoluzionare il segmento B-Suv non solo con maggiore spazio ma anche con caratteristiche migliorative sotto tutti i punti di vista, come quelli di sicurezza, praticità ed efficienza.

"Kona Electric svolgerà un ruolo importante, insieme ai modelli della gamma Ioniq, nel rafforzare la leadership di Hyundai nel settore dei veicoli elettrici - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - Nuova Kona si basa sul successo della prima generazione del modello ed è stata progettata e disegnata per primeggiare grazie alle numerose caratteristiche eccezionali che la caratterizzano".

"In Hyundai non consideriamo la rivoluzione dei veicoli elettrici come una semplice tendenza del momento. Crediamo che sia un punto di svolta non solo per il settore ma anche per la società. Attraverso l'implementazione di soluzioni di mobilità eco-compatibili come i nostri modelli elettrici - ha sottolineato Jaehoon Chang - speriamo di accelerare la transizione verso una mobilità pulita e di compiere progressi per l'umanità".

Con il suo design robusto e dinamico e le sue cresciute dimensioni, Nuova Kona mantiene il suo carattere iconico, in grado di rispondere alle esigenze e agli stili di vita di clienti di tutte le generazioni, offrendo al contempo nuove tecnologie e funzionalità che garantiscono un'esperienza sempre sicura, connessa e confortevole.

Rispetto alla generazione precedente, Nuova Kona presenta proporzioni uniche e dimensioni maggiori. Sulla base della variante EV, è ora lunga 4.355 mm (175 mm in più rispetto a prima), con un passo di 2.660 mm (+60 mm). La larghezza è di 1.825 mm, 25 mm in più, e l'altezza è cresciuta di 20 mm, arrivando a 1.575 mm.

Come parte del nuovo layout di Kona, il comando del cambio 'shift-by-wire' è stato spostato dietro al volante e numerosi comandi sono stati riposizionati lasciando spazio alla console centrale aperta. È inoltre presente la tecnologia di ambient lighting, anch'essa aggiornabile tramite Over-the-Air (Ota) per migliorarne le funzionalità e aggiungerne di nuove.

Tra gli aggiornamenti vi sono il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici, la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti Ota e il Connected Car Navigation Cockpit (Ccnc). La versione Electric di Kona offre un'autonomia completamente elettrica (490 km Wltp stimati) ai vertici della categoria nel segmento dei B-Suv ed è dotata di elementi specifici per i modelli elettrici come il bagagliaio anteriore (frunk), i deflettori attivi nel frontale, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l'Head-up Display (Hud), la modalità di guida a un pedale (i-Pedal), lo Smart Regenerative System, l'electronic-Active Sound Design (e-ASD) e l'Eco Package.

Tutta la gamma di Nuova Kona è dotata delle più recenti tecnologie Hyundai SmartSense con Adas e sistemi di sicurezza di ultima generazione, capaci di raggiungere un livello di guida autonoma di livello 2. Tra gli altri, sono presenti il Forward Collision Avoidance Assist (Fca), il Blind-spot View Monitor (Bvm), il Remote Smart Parking Assist (Rspa) e il Driver Status Monitor (Dsm). L'abbandono del processo di sviluppo convenzionale - che parte dalla versione endotermica per arrivare all'EV - seguendo il percorso opposto per creare un esterno futuristico a partire dalla versione elettrica, accentuando il carattere da SUV del modello per generare sensazioni di robustezza e dinamicità.

Con un Cx di appena 0,27, Nuova Kona eccelle nelle prestazioni aerodinamiche senza sacrificare lo stile. Tra il frontale e il portellone posteriore dal design aerodinamico, i passaruota scolpiti e le superfici parametriche definiscono il carattere del modello, con linee cromate dinamiche che collegano la linea di cintura allo spoiler posteriore con luce di stop integrata (HMSL).

Nella variante Ev, le Pixelated Seamless Horizon Lamp e i dettagli di stile a forma di pixel aggiungono un tocco distintivo. I colori vivaci degli esterni enfatizzano ulteriormente il design iconico di Kona.

Le versioni N Line propongono specchietti, tetto e spoiler neri opzionali e un design anteriore e posteriore più grintoso con paraurti dal design ad ala per enfatizzare l'assetto ribassato. Con alcune differenze in base ai powertrain, le versioni N Line sono inoltre dotate di distintivi cerchi in lega da 18 o 19 pollici, doppio terminale di scarico e minigonne laterali argentate.