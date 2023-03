Suzuki Jimny Heritage Edition: solo 300 esemplari

La Suzuki Jimny rimane una delle poche fuoristrada che aderisce in pieno a questo concetto di auto. Nell'ultima variante è proposta per il mercato australiano in una serie limitata di 300 esemplari con una livrea retrò.

Denominata Jimny Heritage Edition, questa nuova versione della vettura giapponese sfoggia strisce rosse e arancioni che prendono ispirazione dallo stesso modello venduto negli anni '70, il logo Jimny Heritage, ed i paraspruzzi di colore rosso dietro le ruote da 15 pollici.

A livello tecnico, il cambio, in base a quanto riporta thedrive.com, è solamente manuale a 5 marce. Le livree di base tra cui scegliere sono quattro e rispondono ai nomi di Jungle Green, Medium Grey, Black Pearl e bianco, che è l'unica tinta a non comportare un sovrapprezzo.

Il prezzo di partenza della vettura, proposta solamente in configurazione a 3 porte, è l'equivalente, al cambio attuale, di circa 21.230 euro, mentre ogni colore differente dal bianco comporta una spesa ulteriore di circa 440 euro.