Subaru WRX STI: più potente con il motore Ferrari

Costruire una Subaru WRX STI con motore Ferrari, è questa l'idea che ha dato il via ad un'operazione decisamente singolare compiuta da Sam Albert, istruttore della scuola di rally di Dirtfish, negli USA. Come si evince dai contenuti della sua pagina Instagram, il 2.5 turbo della vettura giapponese è stato sostituito con un V8 Ferrari prelevato da una California. La cilindrata del propulsore di Maranello presenta un vantaggio che va al di là del suo fascino: consente all'auto di aderire al regolamento della classe Open 4WD dell'American Rally Association, che arriva fino a 4,5 litri.

Adattare il motore Ferrari al corpo vettura della Subaru ha comportato delle difficoltà, ma ha prodotto un sostanziale aumento di potenza, visto che l'auto ha circa 490 CV da sfruttare. La Subaru WRX STI motorizzata Ferrari debutterà in gara nell'Olympus Rally di Washington nel mese aprile.