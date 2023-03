Renault Austral, è il Suv tra Nouvelle Vague e Tecnologia

Renault ha rinnovato la sua offerta nella categoria Suv con il Nuovo Renault Austral. La novità della casa francese è scesa in campo come una delle colonne portanti della riconquista del segmento C, cuore del mercato automobilistico mondiale.

Guarda le fotoRenault Austral

Il percorso per il quale è stato pensato il Nuovo Austral è quello che prosegue l'offensiva già avviata dal marchio con Arkana e Nuova Mégane E-Tech Electric nello specifico segmento, seguendo la tradizione ma con un approccio assolutamente moderno, quello della Nuovelle Vague firmata Renault che punta a fare della marca un punto di riferimento a livello di tecnologia, energia e servizi.

Nuovo Renault Austral rientra infatti pienamente nel piano strategico indicato con il nome di Renaulution. Il suo nome, che rimanda a terre lontane e ad ampi spazi, è fedele al Dna della marca e vanta un design esterno atletico e tecnologico con tutti i codici caratteristici dei Suv.

Gli interni high-tech e raffinati di Nuovo Austral puntano sul comfort e strizzano l'occhio a modelli che hanno fatto la storia di Renault. Fiore all'occhiello dell'abitacolo accogliente è il display OpenR che mostra i dati di bordo, oltre a quelli di navigazione e multimedialità, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12'', ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3'', offrono invece una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un'esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa. Sul fronte dell'assistenza alla guida, Nuovo Austral può contare su 32 dispositivi Adas, modalità Multi-Sense e sul Control Advanced, l'ultimo sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault.

Austral è anche la prima vettura Renault progettata sulla piattaforma Cmf-Cd di terza generazione e propone un'inedita versione del sistema E-Tech Full Hybrid, potente e più efficiente, oltre a due motorizzazioni benzina Mild Hybrid da 48V e 12V.