Kia ha svelato le prime immagini dell'elettrica EV9

Kia ha svelato un primo assaggio delle prossima elettrica EV9. La casa coreana ha infatti anticipato l'arrivo della sua nuova vettura a propulsione elettrica attraverso alcuni video teaser pubblicati sul suo canale YouTube.

Dalle prime immagini è possibile notare un imponente frontale dotato di un'illuminazione molto particolare e realizzata attraverso l'utilizzo di piccoli Led, incaricati anche di creare giochi di luce. Le forme della carrozzeria risultano ad un primo sguardo squadrate, con un cofano pronunciato. La linea di cintura appare alta.

Le maniglie a scomparsa richiamano quelle della più piccola Kia EV6, già da tempo in commercio, per puntare al miglioramento del design e al tempo stesso dell'aerodinamica. Anche i gruppi ottici posteriori sono a Led e sembrano incorniciare un portellone muscoloso.

Per scoprire il design completo, tanto interno che esterno, della Kia EV9, il periodo fissato dalla casa coreana è quello di marzo. Per i dettagli sulle caratteristiche tecniche, invece, l'anteprima mondiale fissata per la fine del medesimo mese.