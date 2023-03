Audi Q3, la best seller italiana indossa l'abito elegante

Era l'ormai lontano 2005 quando Audi presentò la Q7, capace di polarizzare l'attenzione dei pionieri dell'era Suv, allora destinata quasi esclusivamente alle fasce più elevate.

A 18 anni di distanza i Suv sono protagonisti assoluti del mercato globale, tanto che in casa Audi, nel 2022, la gamma Q oggi composta da 7 modelli ha superato per la prima volta quella delle berline, con il 54% dell'immatricolato. Il traino principale arriva da Audi Q5, best seller globale del brand di Ingolstadt, e da Audi Q3, il Suv degli anelli più venduto in Italia. Ora diventano ancora più appetibili grazie al nuovo allestimento Identity Black, finora disponibile su Audi A1 Sportback e su Audi Q2. Si posiziona al vertice della gamma per rispondere ai feedback arrivati dalla clientela, vista la rischiesta di finiture nere cresciuta del 70% negli ultimi cinque anni.

Basato sui contenuti degli allestimenti S line edition (S line plus nel caso di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback), Identity Black aggiunge dotazioni di pregio sia fuori sia dentro l'abitacolo. Cuore della configurazione è il pacchetto lucido nero plus che prevede la finitura total black degli inserti sui paraurti, del single frame e della griglia frontale, come delle cornici dei cristalli laterali. Il cerchio si chiude con il logo degli anelli Audi in total black e della sigla del modello, in aggiunta alle barre sul tetto.

Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Identity Black, così come di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback Identity Black, poggiano su cerchi in lega Audi Sport: da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la gamma Audi Q3, da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per la gamma Audi Q5. Caratterizzazione in nero anche per le calotte dei retrovisori laterali e, internamente, per il cielo vettura. Le finiture interne prevedono inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console, nonché la previsione, di serie, dei proiettori a LED Audi Matrix. Se è vero che l'aspetto di un'auto resta il primo fattore di acquisto, è altrettanto vero che al successo di Q3 e Q5 contribuisce una gamma di motori, ampia, efficiente e adatta ad ogni esigenza di utilizzo, anche quello più sportivo con le versioni S e RS.

La Q5 è disponibile con tre sistemi propulsivi - benzina TFSI, diesel TDI e plug-in - con potenze da 163 a 367 CV, tre configurazioni di trazione - anteriore, integrale quattro con tecnologia ultra e integrale quattro con differenziale centrale autobloccante - e due varianti di trasmissione: S tronic a doppia frizione a 7 rapporti o tiptronic con convertitore di coppia a 8 marce. Sono quattro invece i sistemi propulsivi a listino per Audi Q3 - TFSI, TDI, plug-in e la RS di Audi Sport - con potenze da 150 a 400 CV, due configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti.

Sulle strade di Roma abbiamo provato la Q3 Tfsi-e, spinta dal powertrain ibrido plug-in da 245 Cv e 400 Nm di coppia, composto da un motore 4 cilindri 1.4 turbo benzina da 150 Cv e 250 Nm, affiancato da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 116 CV e 330 Nm di coppia. La batteria da 13 kWh garantisce un'autonomia massima in elettrico di 51 km nel ciclo WLTP.

Insieme all'altra versione votata all'efficienza, la diesel TDI, si rivolge principalmente a chi percorre quotidianamente distanze medie nel tragitto casa-scuola-lavoro, garantendo consumi ridotti al minimo con batteria carica.

La media rilevata oscilla tra i 1,7 e 2,0 litri/100 km anche adottando uno stile di guida poco attento ai consumi, almeno quanto nello sfruttare le qualità dinamiche della Q3 Phev, vista la consistenza dell'assetto che digerisce bene l'aggravio di peso del pacco batterie limitando i coricamenti laterali. Buona anche la capacità di assorbimento delle sospensioni, anche se il baricentro più basso comporta risposte più decise in caso di asfalto molto irregolare, senza però pregiudicare l'elevato livello di comfort sottolineato dall'eccellente insonorizzazione dell'abitacolo. Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Identity Black sono disponibili con prezzi, rispettivamente, da 47.000 euro e da 49.950 euro.