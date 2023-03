AC Cars lancia ad aprile Cobra GT Roadster stile Anni '60

L'appuntamento è per il prossimo aprile, con la certezza che trattandosi di un modello prodotto in piccolo serie la prospettata scadenza del 2030 non intaccherà le prospettive commerciali incentrate sul poderoso V8 benzina da 663 Cv.

Stiamo parlando del grande ritorno del marchio storico AC Cars che, essendo nato nel 1901, è il più antico brand made in Uk ancora vivo. Partendo dal nuovo quartier generale presso lo storico sito di Donington Park, AC Cars accenderà i motori della Cobra GT Roadster, una esclusiva scoperta ad alte prestazioni che richiama le linee degli Anni '60 ma viene prodotta utilizzando la tecnologia e i processi ingegneristici più recenti.

Anche in questo caso è spinta dal motore a benzina V8, portato però fino a 663 C di potenza. Lo schema meccanico prevede un telaio spaceframe in alluminio estruso high tech - sviluppato appositamente per questo modello - che incorpora soluzioni di ingegneria derivate dalle competizioni.

"Sviluppare e consegnare un'auto degna del nome AC Cobra non è stato un compito facile - ha commentato David Conza, amministratore delegato di AC Cars - ma sono felice e immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Questa è un'auto sportiva come nessun'altra e abbiamo impiegato alcuni dei principali designer e ingegneri del settore per creare un'auto eccezionale che sia estremamente bella, oltre che straordinariamente veloce e sorprendente da guidare".

Al progetto hanno partecipato infatti le torinesi Icona Design Group e Cecomp, specializzate la prima nello stile e nella progettazione, mentre la seconda - fondata da Giovanni Forneris nel 1978 - è da sempre sinonimo di qualità nella costruzione di modelli, prototipi e piccole serie. "Volevamo rispettare l'eredità di AC Cobra - ha sottolineato Conza - e, sebbene il design abbia tratto ispirazione dall'approccio restomod, l'aspetto è più sofisticato e in linea con un classico roadster britannico. Questo, insieme alla personalità da corsa dell'originale AC Cobra, significa che abbiamo prodotto un veicolo senza rivali che è totalmente moderno e rilevante per gli intenditori di oggi: una vera auto sportiva del 21mo secolo".

Il listino della nuova AC Cobra GT Roadster dovrebbe partire da 285.000 sterline nel Regno Unito, tassa sul valore aggiunto compresa.