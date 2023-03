Toyota Aygo X Undercover, esclusiva creazione Jun Takahashi

Un red carpet d'eccezione (l'antico lastricato dei 'quai' lungo Senna a Parigi) qello scelto da Toyota per la nuova Aygo X Undercover che ha debuttato nella capitale francese in occasione della fashion week. Un reveal con tanto di ambientazione e regia da settimana delle sfilate parigine - con tanto di Vip, influencer, fotografi e pittoreschi 'addetti' all'immagine - visto che questa collaborazione cross-industry senza precedenti ha coinvolto a fianco del colosso mondiale dell'uso Jun Takahashi, chief designer e creatore del brand giapponese Undercover. Innovatori nei loro rispettivi campi, Toyota e Undercover hanno re-immaginato Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand, una nuova icona dello spirito rivoluzionario e contemporaneo per cui Jun Takahashi è noto.

Aygo X Undercover si presenta anche sulla scena italiana presenta con caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per ii nostro mercato.

Le novità di design - ispirate alle filosofie di Takahashi basate su anticonformismo e rottura degli stereotipi - includono all'esterno un'esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, inserti asimmetrici Coral Red per i cerchi in lega da 18 pollici. Sul tetto una particolare decorazione adesiva mette in mostra il claim Chaos / Balance.

Gli interni di Aygo X Undercover prevedono sedili brandizzati e tappetini che ripentendo il monogramma del brand tutto giocato attorno al claim Chaos / Balance rappresentano un vera opera d'arte e di design. Una interessante realizzazione grafica che va ben oltre alla tipica collaborazione tra Casa automobilistica e brand esterno, in cui il massimo della creatività è rappresentato dal ritmo del logo 'partner'.

Il tema Undercover è basato - del resto - sui contrasti sovrapposti: punk e couture, digitale e analogico, passato e futuro. E si estende in questa collaborazione proiettando i mondi della moda e dell'automobile in un mondo semi-immaginario (Parigi e Tokyo) dove si incontrano perfettamente per dare vita alla campagna di lancio di questa specialissima Aygo X.

Una 'città nascosta' dove virtuale e fisico si mescolano, ispirandosi al look e all'atmosfera di due luoghi al centro della collaborazione. Dove la cultura underground di Harajuku incontra il savoir faire contemporaneo di Le Marais. Popolata da una community che sposa appieno la filosofia Undercover, e piena di Easter Eggs da scoprire firmati Jun Takahashi. "È stata la mia prima esperienza professionale su un'auto e, dato che Toyota è un marchio giapponese così prestigioso e innovativo, ha avuto per me un profondo significato emotivo - ha affermato Takahashi - Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori, è emozionante per me e sia i materiali che il modo in cui abbiamo scelto i colori differiscono completamente dalle tipiche collaborazioni con il mondo della moda". "Le ambientazioni urbane ispirano colori tipicamente Undercover, fondendosi con la vita di tutti i giorni ma mettendo in discussione le convenzioni se si guarda sotto la superficie, e credo che abbiamo ottenuto un design che è ancora molto Undercover sebbene in armonia con la città. Guido la mia auto ogni giorno e riconosco il significato che i colori possono avere".

Da quando Aygo è arrivata sul mercato nel 2005, non solo ha ricoperto il ruolo di auto più accessibile della gamma Toyota in Europa, ma ha anche emozionato i suoi clienti con il suo spiccato carattere giovanile e divertente. Queste qualità hanno portato in Toyota molti nuovi acquirenti europei attenti allo stile.

"Sapevamo che Undercover avrebbe potuto amplificare ulteriormente il forte carattere della Aygo X e siamo entusiasti di aver esplorato come il linguaggio della moda di Jun potesse essere tradotto nel processo di sviluppo dell'auto - ha dichiarato Tadao Mori, head styling design di Toyota Europe - Il fashion design e il car design hanno molto in comune, ma Jun ci ha aperto a modi completamente nuovi di guardare al colore e a idee su come esaltare piccoli dettagli quotidiani per creare qualcosa di più interessante e inaspettato".

Le prime 250 unità di Aygo X Undercover destinate all'Italia saranno preordinabili sul sito Toyota.it a partire dal 13 marzo fino al 30 aprile. I clienti, versando un acconto rimborsabile di 200 euro avranno il vantaggio di essere tra i primi a guidare la più esclusiva delle Aygo X e potranno accedere ad esclusive formule di acquisto e noleggio.