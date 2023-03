Honda svela la CR-V Hybrid Racer

La meccanica di una Nascar in un corpo vettura da Suv, questa, in sintesi, la Honda CR-V Hybrid Racer, un autentico laboratorio viaggiante nato per sviluppare la tecnologia elettrificata del brand. Sotto le forme di una carrozzeria ampiamente rivista mediante una cura aerodinamica importante, in cui spicca la grande ala posteriore, alberga una power unit elettrificata da indicar, che sfrutta supercondensatori Skeleton, ed un motore termico V6 2.2 biturbo.



Inoltre, questa sportiva basata sulle forme dal CR-V 2023, utilizza il carburante da gara Shell derivante da fonti rinnovabili. Realizzata sfruttando un telaio tubolare in acciaio, la CR-V Hybrid Racer presenta la parte superiore della carrozzeria speculare a quella della CR-V di sesta generazione, compreso il parabrezza in vetro, i finestrini e persino il tetto apribile, mentre la metà inferiore è stata costruita in carbonio composito, ed annovera elementi dedicati come lo splitter anteriore ed i passaruota con le feritoie. La livrea, opera del designer Lili Melikian, mescola i colori hybrid blue e racing red, per simboleggiare i due volti dell'ibrido: quello sostenibile e quello sportivo. Pronta a debuttare in pubblico, in occasione del Firestone Grand Prix di St. Petersburg, in Florida, gara di apertura della stagione della ntt indicar series, che si terrà nel weekend del 3-5 marzo, la Honda CR-V Hybrid Racer verrà esposta e girerà in pista nel corso di diversi eventi della stagione indicar.