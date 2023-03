Honda Civic Type R, l'ultimo samurai

La trazione anteriore sportiva più potente sul mercato, la Honda Civic Type R, si rinnova, con la promessa di essere la più esaltante di sempre: l'abbiamo guidata nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Più bassa di 8 mm e più larga di 90 mm rispetto a Civic e:HEV da cui deriva, la nuova Civic Type R perde 13 mm in altezza e ne guadagna 15 in larghezza in confronto al modello precedente. L'aspetto fluido filante, frutto dell'utilizzo della fluidodinamica computazionale, è enfatizzato anche dallo spoiler posteriore montato più in basso su nuovi supporti in alluminio pressofuso. Inoltre, la carrozzerie è più rigida del 15% e presenta delle parti alleggerite, come il cofano anteriore in alluminio ed il portellone resina, rispettivamente più leggeri del 43% e del 20% se confrontati con quelli della Type-R di precedente generazione.

Tutto nella sua estetica ha un significato funzionale, come la calandra inferiore allungata e allargata per far entrare più aria. Il look sportivo deriva dai diversi elementi verniciati in nero lucido e dai nuovi cerchi da 19 pollici in lega leggera ad alta rigidità, di colore nero opaco e con bordo invertito, che calzano quattro pneumatici Michelin Pilot Sport 4S con mescola speciale e dalla misura di 265/30R/19. Modifiche di dettaglio, ma significative anche nell'abitacolo, che offre sensazioni racing mediante una seduta di 8 mm più bassa rispetto alla precedente versione di Type R e all'undicesima generazione di Civic. I sedili avvolgenti sono rifiniti con un nuovo e più intenso rivestimento scamosciato ad alta aderenza, mentre la moquette interna di colore rosso riporta alla mente le Type R precedenti. Le novità più corpose però sono sotto pelle, a cominciare dal motore Turbo VTEC 2.0 a quattro cilindri con turbocompressore riprogettato che offre una potenza di 329 CV ed una coppia di 420 Nm. Questo è accoppiato ad un cambio manuale a sei rapporti con il rinnovato sistema rev-match. La carreggiata posteriore è più ampia, mentre la sospensione anteriore a doppio asse, vanta nuovi bracci ribassati. Ma c'è ancora dell'altro, come l'impianto frenante Brembo che sfrutta condotti dei freni rivisti ed una nuova pompa freno meccanica; ed il piantone che ora presenta cuscinetti levigati. Tutti questi particolari offrono il loro contributo durante la guida, soprattutto in condizioni difficili, come quelle che abbiamo trovato sul circuito di Imola in una sessione di prova con pioggia battente. Lo sterzo risulta più preciso, reattivo, l'assetto la rende ulteriormente comunicativa, e, in modalità +R, si apprezza anche la strumentazione con una grafica improntata all'utilizzo sportivo. Ulteriormente migliorato nella fluidità il cambio, che ha beneficiato del lavoro sulla rigidità della corsa, mentre la doppietta automatica avviene anche dalla seconda alla prima marcia. Sapere di avere a disposizione del piede destro un potenziale capace di spingere la Civic Type R fino a 275 km/h suggerisce una guida pulita sul bagnato, anche se il passo incrementato di 35 mm migliora la stabilità. Con il sound che si fa più penetrante in modalità +R, la più sportiva delle Civic sale di giri rapidamente, e quando incontra le pozze d'acqua mette in allarme l'asse anteriore sul quale si scarica la cavalleria. Le reazioni sullo sterzo e le conseguenti perdite d'aderenza sono inevitabili, ma l'equilibrio generale consente di porre rimedio alle digressioni dalla traiettoria ideale con rapidità ed efficacia. Per migliorare nella guida, sessione dopo sessione, c'è anche l'app Log R, che fornisce al pilota una valutazione e tutte le informazioni necessarie. Già ordinabile, l'ultima Honda Civic Type R ha un listino di 58.300 euro ed è disponibile in 5 colori che rispondono ai nomi di Championship White, Rallye Red, Racing Blue, Crystal Black e Sonic Grey Pearls.