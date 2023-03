Un tour europeo per la neonata Abarth 500e full electric

Dopo il debutto a novembre, la Nuova Abarth 500e full electric è partita in tour per l'Europa e ha già toccato Italia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna, mentre toccherà presto Austria, Francia e Svizzera.

Il tour europeo arriva dopo la prima rivelazione al pubblico della Nuova Abarth 500e alla Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli e-sport e al mondo dei fumetti. Qui il nuovo modello già soprannominato 'pocket rocket', la prima Abarth elettrica di sempre, ha potuto essere osservate dalle 150.000 persone transitate dall'evento.

L'appuntamento è stato anche l'occasione per il brand dello Scorpione di consolida il proprio legame con il mondo del gaming, come evidenziato dalle diverse iniziative lanciate negli ultimi anni, come l'e-sport team denominato 'Scorpion Team'.

Dopo il suo debutto milanese, lo Scorpione elettrico ha visitato la Germania, dove è stato svelato ai media nazionali.

Il Motor Show di Bruxelles è stata la terza tappa per la nuova arrivata nella famiglia Abarth. La seconda, quarta, quinta e sesta tappa del tour si sono invece svolte in Olanda, UK, Portogallo e Spagna, dove la berlina è stata esposta per media, concessionari e club.

Unendo prestazioni, potenza elettrica, stile e un nuovo sound potente, grazie all'innovativo Sound Generator con il caratteristico rombo Abarth, il nuovo Scorpione è stato concepito per trasformare la tecnologia avanzata in adrenalina e la sostenibilità in performance. Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme a una migliore distribuzione dei pesi, la Nuova Abarth 500e è più veloce sia nella guida urbana sia in quella extraurbana.