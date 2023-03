Suzuki Swace Hybrid torna in scena in versione rinnovata

È tempo di aggiornamenti per Suzuki Swace Hybrid, che a due anni dall'ingresso sul mercato italiano si rifà il trucco tra miglioramenti tra sicurezza ed efficienza. I tecnici di Hamamatsu hanno lavorato a tutto tondo sulla vettura, per confermarne il ruolo di auto ideale per chi cerca una vettura confortevole, spaziosa e versatile, per ogni viaggio e anche quando ci si muove con tutta la famiglia o si trasportano attrezzature ingombranti.

La nuova Swace Hybrid cela sotto il cofano una significativa novità. I tecnici sono infatti riusciti a perfezionare il sistema ibrido e a renderlo più performante senza dover scendere a compromessi in termini di consumi ed emissioni. Invariato il motore 1.800 a benzina da 98 CV, mentre le migliorie sul comparto elettrico hanno portato la potenza del motore elettrico da 53kW a 70kW. La potenza massima complessiva del powertrain aumenta del 15% rispetto a prima e raggiunge i 140 CV. La maggior brillantezza di questa unità assicura un duplice beneficio. Da una parte rende più vivaci le risposte agli interventi sull’acceleratore, migliorando il feeling di guida e permettendo alla nuova Swace Hybrid di scattare da 0 a 100 Km/h in soli 9,4 secondi.

Dall’altra la nuova messa a punto del sistema ibrido migliora la rumorosità del propulsore e il comfort di marcia. Dal punto di vista estetico, i designer non hanno voluto stravolgere l’aspetto della carrozzeria. Senza toccare le lamiere, i loro interventi si sono concentrati sulla coda e sul frontale. A livello del paraurti posteriore compaiono nuove modanature cromate. L’allestimento Top esibisce poi un’inedita firma luminosa con tecnologia bi-Led ed indicatori di direzione integrati.

L’abitacolo della nuova Swace Hybrid è rinnovato nella plancia, dove debutta un nuovo display touch da 8 pollici. Il sistema d’infotainment sfrutta un software aggiornato, per rendere le operazioni più semplici e immediate. La nuova Swace Hybrid compie un passo avanti importante anche in fatto di connettività, adottando Apple CarPlay wireless (su allestimento Top), oltre a nuove prese USB di tipo C. La nuova Swace Hybrid può già essere ordinata presso la rete dei concessionari Suzuki ed è disponibile in due livelli di allestimento, ovvero la Swace Hybrid Cool con un prezzo di 32.500 euro, oltre all’allestimento Top, con un prezzo di 35.000 euro.