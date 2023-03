La gamma Dacia si fa Extreme all'insegna dell'outdoor

Una versione Extreme per tutta la gamma Dacia. Se al Salone dell'Auto di Bruxelles Dacia ha presentato in anteprima su Spring il nuovo livello di allestimento, anche gli altri tre modelli di punta del marchio hanno abbracciato la nuova veste votata ancora più all'outdoor. Extreme è quindi ora l'allestimento che si pone al vertice della gamma Sandero Stepway e sostituisce la serie limitata, dallo stesso nome, su Jogger e Duster.

L'allestimento Extreme propone un look outdoor che rimanda al mondo della vita all'aria aperta ed è caratterizzato dai elementi distintivi come le nuove tinte Verde Oxide (Stepway, Jogger e Duster) e Blu Ardesia (Spring), l'antenna Shark in Nero lucido (Stepway, Jogger e Duster), il naming modello color rame sulle barre da tetto (Stepway, Jogger e Duster), oltre a motivi color rame sulle barre da tetto di Spring.

Non mancano nemmeno calotta dei retrovisori, coprimozzo e logo Dacia del portellone del bagagliaio in color rame. Sulle porte anteriori spiccano i nuovi motivi topografici, il riferimento allo snorkel, elemento distintivo di Duster, tra le porte e i parafanghi anteriori (Spring, Stepway e Jogger).

Presenti anche le protezioni laterali con motivo topografico (Spring, Stepway e Jogger)e cerchi in lega Nero Lucido (17'' su Duster e 16'' su Stepway e Jogger).

"Dopo il lancio della nuova visual identity della marca su tutti i nostri modelli - ha commentato Lionel Jaillet, direttore performance prodotto Dacia - assisteremo ora al lancio del nuovo livello di allestimento contemporaneamente su tutta la gamma Dacia. Chiamato Extreme, incarna l'orientamento outdoor di Dacia e accresce ulteriormente il valore della nostra promessa".