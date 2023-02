Lamborghini Huracan: 700 CV per la EVO3 by DMC

DMC Germany ha realizzato una sua interpretazione della Lamborghini Huracan EVO3 attraverso una serie di modifiche tese ad incrementarne le prestazioni, lo stile e l'aerodinamica. Il motore V10 da 5,2 litri è stato modificato a livello di elettronica e mediante un nuovo sistema di scarico in titanio per arrivare ad erogare una potenza di 700 CV.

Per sottolineare le performance di cui è capace la supercar del toro, DMC ha progettato un nuovo cofano anteriore in fibra di carbonio ispirato alla Huracan STO. Inoltre, ha arricchito la Huracan EVO3 con nuove prese d'aria in fibra di carbonio per migliorare il raffreddamento del vano motore. Non poteva mancare un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio per incrementare deportanza e stabilità alle alte velocità.