Hyundai i10: è tempo di restyling

La Hyundai i10 è stata rivista nel design e nei contenuti per essere al passo con i tempi. La produzione dovrebbe iniziare nel mese di aprile presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia, e le prime unità dovrebbero arrivare sulle strade europee nella seconda metà dell'anno, in base a quanto comunica il costruttore.

Esteticamente, la gamma viene arricchita da due nuove colorazioni aggiuntive per la carrozzeria denominate, rispettivamente, Lumen Grey e Meta Blue. Cambia la parte interna dei gruppi ottici anteriori e la firma luminosa a LED anteriore e posteriore presenta un nuovo disegno.

Inoltre, le luci diurne anteriori a LED sono state integrate nella griglia frontale dal nuovo design a nido d'ape ed i cerchi da 15 pollici sfoggiano un disegno differente. L'abitacolo vanta luci d'atmosfera blu nella zona anteriore, mentre il nuovo pacchetto cromatico Purple Package dona ulteriore carattere alla vettura mediante i sedili in tessuto tartan con linee verticali viola, che fanno pendant con particolari dello stesso colore nelle cuciture e nelle bocchette d'areazione.

Le versioni dal look sportivo della Hyundai i10, quelle contraddistinte dalla sigla N Line, presentano un design ispirato al mondo del motorsport, che annovera paraurti sportivi, finiture dedicate e dettagli personalizzati in rosso, oltre a nuovi cerchi in lega da 16 pollici esclusivi. La tecnologia di bordo si evince tramite diversi elementi tra cui un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, le porte USB C sia all'anteriore che al posteriore, ed il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, a cui si aggiungono gli aggiornamenti delle mappe Over The Air.

Confermati il caricatore wireless ed il sistema di infotainment Audio Video Navigation da 8 pollici con servizi telematici Bluelink e connettività Apple CarPlay ed Android Auto wireless.

A livello di ausili alla guida debuttano il sistema Forward Collision-Avoidance Assist con la funzione "Cyclist" accanto a quelle denominate, rispettivamente, "City", "Interurban" e "Pedestrian", che consente di individuare ed evitare eventuali ostacoli. Mentre il dispositivo che aiuta a rimanere in carreggiata, il Lane Following Assist (LFA), sfrutta il controllo dello sterzo. Infine, il Rear Occupant Alert aiuta a fare in modo che nessun oggetto o persona vengano dimenticati in auto.