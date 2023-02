Volkswagen T7 pronto all'avventura con Delta4x4

Un Volkswagen Multivan T7 in formato avventura, quello realizzato dal preparatore tedesco Delta4x4. Pensata per essere pronto ad ogni percorso al di fuori delle solite strade, la particolare versione del van di casa Volkswagen è stata pensata all'insegna della versatilità e della solidità, per affrontare anche percorsi difficili.

Nel trasformare il T7 in un veicolo adatto per un'avventura attraverso le Alpi francesi o attraverso i Pirenei spagnoli, Delta4x4 l'ha dotato di nuovi ammortizzatori Bilstein e molle Eibach che aumentano l'altezza di 40 mm. Il pacchetto off-road aggiunge anche cerchi Hamma da 18 pollici rifiniti in nero opaco e avvolti da pneumatici all-terrain.



Delta4x4 ha fatto anche un'altra manciata di modifiche alla al Volkswagen Multivan. Ad esempio, ci sono una serie di estensioni del passaruota nero lucido e una grafica personalizzata su entrambi i lati e sul retro. Il preparatore ha anche installato luci aggiuntive sul paraurti anteriore, oltre ad un portapacchi, indispensabile per le avventure più lunghe.

Tutte le parti sviluppate da Delta4x4 per il Multivan T7 sono acquistabili singolarmente. .