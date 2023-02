Toyota Century, da limo dell'Imperatore a suv per ricchi jap

Century, uno dei marchi del Gruppo Toyota, è conosciuto sostanzialmente perché fornisce da 55 anni le 'ammiraglie' ai Vip e al mondo politico del Giappone, oltre alle limousine dell'Imperatore.



Oltre mezzo secolo di cura certosina della qualità e dei dettagli, ma - fa notare il magazine australiano whichcar.com - senza alcuna creatività nel design esterno, che è ancorato al passato.

Ora però sulla scia del successo dei vari super-suv Cullinan, Bentayga, Maybach GLS e Range SVO, anche ai piani alti della Toyota si starebbe pensando ad andare oltre rispetto a Lexus (marchio che consolida ogni giorno la sua posizione nel premium) e sfruttare un inedito suv Century per entrare nel mondo del luxury.

Del resto è imminente il lancio in Giappone della berlina di rappresentanza model year 2023 (prezzi compresi fra 80 e 114mila euro) dotata di una versione rivista e corretta del tradizionale motore V8 5.0.

Le ipotesi per il futuro suv Century - di cui il magazine whichcar.com ha ricostruito il possibile aspetto - parlano di un modello dal look e dalle dimensioni 'importanti' con una lunghezza di 5,2 metri (che lo renderebbe persino più lungo del Land Cruiser) e un passo di 3 metri per fornire ampio spazio ai sedili posteriori che, prendendo spunto dalla berlina, potrebbero offrire un layout da cabina d'aereo First Class.

Le anticipazioni della stampa asiatica suggeriscono che il suv Century potrebbe essere spinto - anziché dal V8 5.0 della berlina - da un motore V6 da 3,5 litri preso in prestito dai modelli Lexus LC 500h e LS 500h.

Non esclusa però, come concessione alla modernità, anche la possibilità di equipaggiare il suv Century di un propulsore ibrido, con motori elettrici nella parte posteriore per assicurare la trazione integrale a controllo elettronico e una sufficiente autonomia per guida 100% a impatto zero.