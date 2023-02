Volkswagen conferma la presentazione della ID.3 l'1 marzo

Volkswagen ha confermato l'appuntamento del prossimo primo marzo per la presentazione della nuova generazione della compatta elettrica ID.3. Lo ha fatto con un post su LinkedIn in cui compaiono alcune immagini, sostanzialmente dedicate alla fanaleria posteriore high tech.

"C'è ancora molto altro da rivelare - scrive Vw sul social - ma abbiamo già attirato l'attenzione sulle nuove caratteristiche di illuminazione esterna. Come le luci posteriori a Led insieme alle luci di marcia diurna a forma di X".

Secondo il magazine britannico Autocar, la ID.3 proporrà anche l'ultima generazione di display (con touch screen da 12 pollici) e di software per gli interni per un'esperienza utente più fluida e tempi di risposta più rapidi rispetto alla berlina attuale.

Volkswagen ha aumentato la qualità degli interni della ID.3 per soddisfare un pubblico più ampio, con soluzioni - come i nuovi comandi al volante a pulsante - che si troveranno anche su altri futuri modelli. Le immagini teaser rivelano altri piccoli aggiornamenti esterni, tra cui un nuovo paraurti anteriore e prese d'aria verticali.