Huracán STO Time Chaser_111100 per i 60 anni del brand

In occasione del suo 60° anniversario, Lamborghini ha avviato una collaborazione con l'artistica d'avanguardia giapponese IKEUCHI, che prende il nome di "Chasing the Future" da cui è scaturita anche la "Huracán STO Time Chaser_111100". Si tratta di un'opera unica, di un'esclusiva edizione limitata che esprime il concetto di cibernetica secondo IKEUCHI, ed i 60 anni di storia Lamborghini attraverso i valori che accomunano l'artista e il brand italiano: la volontà di anticipare i tempi e di rompere con gli schemi del passato sfruttando un'espressione creativa e autentica.

Sulla Huracán STO Time Chaser_111100 sono evidenti i riferimenti cromatici ai colori di lancio dei precedenti modelli anniversario su tutta la vettura, mentre l'uso di 111100 nel nome, è un codice binario del numero 60. Inoltre, IKEUCHI ha utilizzato parti originali provenienti da precedenti modelli anniversario come la Lamborghini Countach 25° Anniversario, la Lamborghini Diablo SE30, la Lamborghini Murciélago 40° Anniversario e la Lamborghini Aventador LP-720-4 50° Anniversario, per interpretare la Huracán STO secondo il suo stile futuristico cyber-industriale.

"Siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro insieme a IKEUCHI in occasione di questo 60° anniversario che rimarrà nella storia. L'opera Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 - ha detto Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini - è una combinazione di tradizione e innovazione, di passato e futuro, e rappresenta alla perfezione i valori Lamborghini. Il raggiungimento di un traguardo così significativo come il 60° anniversario è il momento perfetto per ribadire la volontà di Lamborghini di continuare a crescere come brand audace e anticonvenzionale, mettendosi sempre alla prova".