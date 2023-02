Prime consegne in Cina per il pick-up elettrico Radar Rd6

Prime consegne ai clienti effettuate pro il pick-up elettrico Radar Rd6. Il marchio cinese, di proprietà Geely, ha annunciato la scorsa settimana che il suo veicolo con cassone ha cominciato ad entrare nelle prima case di chi lo ha acquistato. "Siamo lieti di consegnare i primi Radar RD6 - ha dichiarato Ling Shi Quan, Ceo di Radar Auto - che fino ad oggi ha attirato un grande interesse. Intendiamo continuare su questa traiettoria, mentre esploriamo nuovi mercati sia in Cina che nel resto del mondo".

L'Rd6 è prodotto da Radar, indicato dai più come marchio lifestyle e dedicato allo stile di vita all'aria aperta, di Geely. Più piccolo di un Ford F-150 Lightning, il pick-up cinese è più simile in termini di dimensioni a veicoli come come Hyundai Santa Cruz e affini.

Radar sta promettendo il veicolo con tre opzioni di batterie, ovvero 63 kWh, 86 kWh o 100 kWh. L'energia viene trasmessa dal motore elettrico alle ruote posteriori, che possono contare su una potenza di 268 Cv (200 kW) e 384 Nm di coppia. L'autonomia dichiarata è di 632 km con una ricarica completa, per le versioni con il pacco batterie più grande. La distanza percorribile con una ricarica si riduce a 550 km con il pacchetto da 86 kWh, e a 400 km con il pacchetto più piccolo.

Anche se rientra sotto il controllo di Geely, insieme a marchi come Zeekr, Smart, Volvo e Polestar, Radar è un marchio di fatto indipendente, che può contare sulla propria struttura di ricerca e sviluppo a Hangzhou, 52 negozi e 24 'experience center' sparsi in una cinquantina di città in Cina, attraverso i quali ha iniziato a distribuire il pick-up Rd6. Anche le esportazioni del nuovo veicolo potrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

Guarda le fotoRadar Rd6