Bmw X5 M Competition e X6 M Competition, ora ibride 48 Volt

Debuttano i primi modelli di Bmw M GmbH che incorporano la tecnologia ibrida a 48 Volt per ottimizzare prestazioni e impatto ambientale.

Nelle nuove X5 M Competition e X6 M Competition l'unita elettrica è integrata nell'alloggiamento del cambio compatto M Steptronic a otto rapporti e fornisce fino a 9 kW (12 Cv) di potenza motrice aggiuntiva e 200 Nm di coppia. Il dispositivo funge anche da motorino di avviamento montato sull'albero motore e l'energia per questa funzione è erogata da una batteria a 48 Volt alloggiata nel vano motore. Questa tecnologia 48 Volt è combinata con un nuovo motore M TwinPower Turbo V8 4.4 che presenta - oltre al collettore di scarico a bancata incrociata - anche una trasmissione dell'albero motore rinforzata, un turbocompressore migliorato, un nuovo condotto di aspirazione dell'aria e un nuovo sistema di circolazione dell'olio.

I

l motore M TwinPower Turbo V8 4.4 offre una coppia massima di 750 Nm tra 1.800 e 5.800 giri/min e genera una potenza massima di 625 Cv a 6.000 giri/min. La risposta più incisiva e la caratteristica di funzionare ad alti regimi del V8, insieme alla spinta fornita dall'unità elettrica, portano le prestazioni delle X5 M Competition e X6 M Competition a livelli ancora più entusiasmanti come viene evidenziato dalla capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Il sistema di scarico sportivo M standard con farfalle controllate elettricamente aggiunge un altro livello all'esperienza delle prestazioni con il suo esaltante suono di guida. Inoltre i nuovi convertitori catalitici contribuiscono a migliorare le emissioni del motore a benzina.

La trasmissione della coppia risulta più precisa grazie al nuovo cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, alla nuova generazione di M xDrive e al differenziale M attivo. Drivelogic permette la scelta di tre impostazioni di marcia sia in modalità automatica che manuale con una nuova configurazione e passaggi di marcia più precisi.

Una nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive, in combinazione con il differenziale M attivo sull'asse posteriore, contribuisce a migliorare ulteriormente le prestazioni delle X5 M Competition e X6 M Competition.

Grazie al menu delle impostazioni M il pilota può passare dall'impostazione 4WD predefinita alla modalità 4WD Sport, ed eseguire così derapate controllate (drifting) attraverso un passaggio perefrenziale della potenza alle ruote posteriori. Di serie le sospensioni M Professional con stabilizzazione attiva del rollio e ammortizzatori a controllo elettronico.

Le modifiche allo sterzo M Servotronic favoriscono ulteriormente la guida sportiva. I freni compositi M lavorano in un sistema integrato di ultima generazione con una configurazione specifica M che offre al pilota due impostazioni di sensibilità del pedale.

Entrambi i modelli sono dotati di serie di cerchi in lega M anteriori da 21 pollici e posteriori da 22 pollici. Il design esterno è caratterizzato dal look sportivo dovuto principalmente al diverso design del frontale. Entrambi i modelli sono ora dotati di nuovi fari a matrice di Led regolabili in modo adattivo e abbaglianti antiriflesso Selective Beam. Il profilo dei nuovi fari è più stretto di 35 millimetri rispetto ai modelli precedenti. Su entrambi i modelli, un diffusore prominente si estende lungo il bordo inferiore della grembialatura di coda e racchiude le due coppie di doppi terminali di scarico tipiche di altri modelli M.

Moderno, digitale, esclusivo il cockpit M con schermo curvo è al centro degli aggiornamenti degli interni delle nuove Bmw X5 M Competition e X6 M Competition Ulteriori innovazioni includono l'ampia modanatura interna in legno pregiato Fineline Black con effetto metallico lucido, la barra luminosa ambientale con un'efficace retroilluminazione e l'aggiunta di un logo M nella sua grafica, così come il volante in pelle M con inedite palette del cambio in carbonio.

Nell'elenco degli equipaggiamenti di serie ci sono anche sedili multifunzione M, i rivestimenti in pelle Merino a grana fine e il sistema audio surround Harman Kardon. Da segnalare come opzione anche Il nuovo Parking Assistant Professional, che consente di controllare dall'esterno del veicolo l'ingresso e l'uscita dal garage, oltre ad altre manovre complete entro una distanza fino a 200 metri.