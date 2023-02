McLaren Elva arriva a oltre 931 CV con Novitec

La McLaren Elva riprende il filone delle vetture sportive con carrozzeria in stile barchetta che si rifanno alle auto da corsa impegnate nelle gare su strada di una volta, come la Mille Miglia e la Targa Florio. Infatti, si caratterizza per l'assenza del tetto e del parabrezza. Per renderla ancora più performante, Novitec è intervenuto sul motore V8 4.0 biturbo lavorando sull'elettronica e sull'impianto di scarico. In questo modo ha incrementato la potenza di oltre 105 CV e la coppia di 88 Nm, per un quantitativo di cavalli che arriva ad oltre 931, ed una coppia massima cresciuta fino ad 888 Nm. Le prestazioni si esprimono attraverso numeri importanti, come il tempo di 2,7 secondi necessario per scattare da 0 a 100 km/h, ed una velocità massima superiore ai 330 km/h.



A livello estetico, Novitec, insieme a Vossen, lo specialista USA dei cerchi, ha sviluppato delle ruote su misura con diametro di 20 e 21 pollici. Queste sono montate, rispettivamente, sull'assale anteriore e posteriore, calzano pneumatici dalla misura 255/30 davanti e 325/25 dietro, e sono disponibili in 72 varianti di colore. Non mancano proposte per personalizzare l'abitacolo con pelle ed Alcantara.