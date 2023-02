Con il kit giapponese l'Honda N-Van diventa Dafunder

Un po' Defender e u po' Honda N-Van, per un esperimento firmato dal preparatore giapponese Esb Style. L'insolito progetto, già battezzato con il nome di Dafunder, altro non è che un minivan Honda N-Van, al quale è stata applicato un 'volto' da Land Rover Defender, abbondantemente ristretto per l'occasione.

Il design della nuova Defender, ha infatti ispirato il preparatore giapponese per alcuni kit piuttosto eccentrici.



Quello pensato per il piccolo furgone giapponese include un nuovo paraurti anteriore, dotato di una nuova griglia e prese d'aria che rispecchiano i look del Suv Land Rover, con i necessari adattamenti necessari per le dimensioni minuscole della vettura scelta per la trasformazione.

L'Honda N-Van aveva già la grafica dei fari a Led rotondi in stile Defender, quindi non è stata necessaria alcuna modifica.

L'emblema Honda è però sparito, sostituito da quello 'Dafunder' sul cofano. Sul profilo del veicolo non sono stati fatti interventi significativi, ad eccezione della vernice bicolore che si ispira ai crossover.

I designer di Esb Style hanno anche aggiunto un kit di sollevamento per le sospensioni, aumentando la distanza dal suolo di 25 mm, in linea con il nuovo volto 'avventuroso' del mezzo e in combinazione con le ruote bianche in acciaio da 14 pollici calzate su pneumatici all-terrain. A differenza del Defender originale, l'N-Van è dotato di porte scorrevoli posteriori, particolare che lo rende pratico in igni contesto.

Sul retro, i cambiamenti apportati sono stati minimi e riguardano solamente qualche dettaglio. Il nuovo paraurti posteriore ha una piastra antiscivolo in alluminio finto e i fanali posteriori montati verticalmente hanno coperture speciali che li rendono più sottili e leggermente più robusti. Nessuna modifica, invece, sotto il cofano.