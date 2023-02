Una Citroen C5x retro-futuristica per il tuner Bai Ning

Un reinterpretazione retro-futuristica per una Citroen C5x, che un preparatore cinese ha rivisto a modo suo e ispirandosi ad una Cx del 1970. Per l'ammiraglia della casa francese, il preparatore e youtuber Bai Ning ha infatti pensato un bodykit personalizzato, con tanto di ruote coperte, sospensioni pneumatiche e un interno rinnovato che richiamano le specifiche dell'originale Citroen Cx.

Le prime modifiche effettuate sulla C5x, in Cina è venduta con il nome di Dongfeng Citroën Versailles C5 X, riguardano la distanza dal suolo relativamente alta. Se la sospensione idraulica a firma di Citroen non è più disponibile, il preparatore ha montato un modulo di sospensione pneumatica che consente di alzare o abbassare l'auto a piacere, per circa 100 mm.

Il passo successivo per Bai Ning è stato quello di intervenire sui dettagli esterni, a cominciare dal rivestimento in plastica sui passaruota, colorati e cromati. La modifica più sorprendente è probabilmente il nuovo set di cerchi in lega, a disco lucide, oltre alle coperture delle ruote posteriori. Quest'ultimo trattamento stilistico è stato introdotto dall'iconica Ds ed è stato applicato in diversi modelli Citroen, tra cui la Cx e la più piccola Gs. Spostandosi all'interno, l'intera cabina della C5x è stata rivestita in pelle beige, con finiture marroni per il cruscotto e gli accenti Alcantara sulle porte, oltre a pelle scamosciata arancione per il tetto e altri dettagli. L'unica Citroen C5x retrò-futuristico è stata presentata attraverso due video su YouTube e si tratta di un progetto unico per il quale il team non intende offrire un kit da mettere in vendita.