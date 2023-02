La Yaris si trasforma nella Mitsuoka Viewt Story

La Toyota Yaris è stata utilizzata come base per un'auto dall'aspetto particolarmente esotico, la Mitsuoka Viewt Story, che ha una linea con accenti classici, come riporta carscoops.com. La Yaris sostituisce la Nissan Micra come auto donatrice, in occasione del trentesimo anniversario della Viewt. Infatti, lo stile riprende quello della famosa Jaguar Mark 2, come si evince dai quattro fari anteriori dalle dimensioni diverse e dalla calandra ovoidale a sviluppo verticale.

Il frontale è la zona della vettura maggiormente caratterizzata, per via del taglio particolare del cofano e del paraurti cromato, separato in due elementi, per creare un effetto retrò. Anche dietro i fari sono circolari e il paraurti è arricchito da una cromatura. Mentre l'interno gioca sulla selleria delle sedute e sul rivestimento della plancia per riproporre un'immagine che possa richiamare la berlina britannica. Cambia anche il logo del volante, così come sono diversi i loghi presenti sulla carrozzeria.