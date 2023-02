La Jaguar E-Type diventa elettrica con il motore Tesla

Una vettura iconica del calibro della Jaguar E-Type necessita di un restauro mirato per contrastare gli effetti del tempo. Un'operazione che può essere anche l'occasione per personalizzare il celebre modello inglese.

Infatti, ECD Automotive Design consente di rendere più in linea con i tempi questa auto, cambiando anche il motore. Si può scegliere tra il V8 LT1 di General Motors, i propulsori a sei cilindri o V12 Jaguar, e persino un'unità elettrica Tesla, in base a quanto riportato da caranddriver.com.

Il tempo di attesa per riportare agli antichi splendori una E-Type è di 18 mesi, secondo globenewswire.com, che riporta anche che l'azienda si è estesa mediante 2 linee di produzione e che prevede di realizzare dai 10 a 12 restauri l'anno.

La prima Jaguar E-Type rimessa a nuovo e con propulsore Tesla dovrebbe essere pronta tra la primavera e l'estate dell'anno in corso.