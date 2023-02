ABT si dà al camper con il nuovo XNH

Il primo camper firmato ABT si chiama XNH, e verrà esposto in due esemplari alla Fiera f.re.e di Monaco di Baviera dal 22 febbraio al 26 febbraio Realizzato partendo dal Volkswagen T 6.1, è equipaggiato con un motore 2.0 turbodiesel da 150 CV, e presenta una cura aerodinamica che si evince dalla griglia anteriore, dalle minigonne anteriori e posteriori, e dai componenti aggiuntivi per le minigonne laterali. Inoltre, sfoggia cerchi da 18 pollici in nero lucido con pneumatici Goodyear Eagle F1.

L'interno sfrutta un passo incrementato di 40 cm, è in grado di ospitare 5 persone, e si contraddistingue per un arredamento dal design funzionale e per le finiture curate. La cucina interna presenta un doppio piano cottura a induzione, oltre al frigorifero ed al tavolo, mentre quella esterna è estraibile e dotata di fornello a gas.

L'alimentazione elettrica è assicurata dai moduli fotovoltaici, mentre una batteria al litio è stata installata come unità di accumulo per offrire energia sufficiente anche al buio.