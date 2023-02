Toyota: l'erede della MR2 deriva da un concept

La Toyota starebbe lavorando ad una piccola sportiva scoperta a motore centrale, in pratica l'erede della MR2. La notizia, riportata dal magazine giapponese Best Car, ricollega l'auto al concept Sports EV, presentato insieme ad altri prototipi nel 2021. Rispetto alla vettura studio però, quella reale dovrebbe contare su un motore, posizionato al centro dell'auto, di natura termica. Precisamente, dovrebbe trattarsi di un 1.0 sovralimentato, con sistema mild hybrid, con una potenza nell'ordine dei 120 CV, ed un peso contenuto al di sotto dei 1.000 kg. Il progetto vedrebbe coinvolti i marchi Toyota, Suzuki, e Daihatsu che potrebbero produrre delle vetture diverse nell'immagine ma dalle medesime proporzioni e dotate della stessa meccanica. Il prezzo previsto per il Giappone dovrebbe aggirarsi tra i 15.000 ed i 19.000 euro.